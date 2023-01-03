Пользователи соцсетей поспорили о разгоне протестов в Каякенте*

03 января 2023, 16:11

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Привлечь внимание к ходу расследования убийства юноши в Каякенте можно было и без блокировки федеральной трассы, силовики были вынуждены применить силу, чтобы освободить дорогу, отметили ряд пользователей соцсетей. Именно перекрытие трассы привлекло внимание главы России Следкома Александра Бастрыкина, который взял расследование под контроль, а действия силовиков при разгоне акции были чрезмерно жесткими, возразили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября 2022 года близкие убитого в драке 19-летнего Магомед-Али Султанова провели сход, на котором заявили, что участники нападения пытаются избежать наказания. Сельчане опасаются, что причастные к смерти подростка могут остаться на свободе. 2 января родные убитого юноши на сходе в Каякенте потребовали от следователей найти и наказать всех причастных к преступлению. Протестующие перекрыли движение по трассе, но их разогнали силовики. Следком по Дагестану отчитался, что забрал это дело у Избербашского межрайонного отдела Следкома. Отец Магомед-Али Султанова поблагодарил односельчан за поддержку и отметил, что все его требования выполнены, а те, кто призывает к новым акциям протеста, преследуют свои цели.

По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент Каякентского района обвиняемый нанес множество ударов ножом 19-летнему местному жителю, от ранений тот скончался на месте. По версии Следственного комитета, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела об убийствен молодого человека в Каякенте на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в сообщении на странице "Приемная председателя СК России" в соцсети "Вконтакте" . Он также поручил главе управления Следкома России по Дагестану Дмитрию Беляеву "представить подробный доклад о его предварительных и окончательных результатах", - указано в сообщение Также подчеркивается, что глава ведомства обратил внимание на дело об убийстве в Каякенте после сообщений "в одном из телеграм-каналов" "о несогласии родственников и знакомых погибшего" с ходом расследования уголовного дела.

Пользователи соцсетей обсудили уместность перекрытия трассы в Каякенте и адекватность реакции силовиков. Так, в Instagram**-паблике "Голос Дагестана", на который подписаны 1 млн человек, пользователи отреагировали на видео о разгоне акции протеста в Каякенте, в частности, избиения дубинками в магазине на заправке, эта публикация набрала к 16.00 мск 1238 комментариев.

На одной из видеозаписей три силовика бегут по направлению к магазину на заправке, слышны женские крики. Видно, как в магазине на полу лежит человек, его бьют дубинками.

Перекрытие трассы было избыточным, указал пользователь shikhshanat_musaev. "Давайте теперь каждый, кто недоволен ходом расследования или решением cуда, будет перекрывать Федеральную траccу, авто-, ж/д-вокзалы, аэропорты, закрывать больницы, школы и все госучреждения, выражая тем самым свое недовольство. Те, кто тут комментируют, напишите хоть одну причину, по которой должны были пострадать люди, которые попали в многокилометровую пробку, опоздали в аэропорт, на автобус, в больницу и т.п. Уверен, что до того, как сделать то, что на видео, cотрудники правоохранительных органов неоднократно предлагали освободить траccу, а когда не нашли компромисс, сделали то, что им приказано", - написал он.

Ему возразила ummi.mariam_."За пределами Дагестана в все работает. Но тут у нас другая история в Дагестане. Бумаги, заявления кучами лежат, будешь сыном депутата - заявление на стол сразу попадёт, а будешь ты сыном пастуха, заявление в мусоре окажется и никто не посмотрит на заявление", - прокомментировала она.

"Люди требуют всего лишь справедливости", - возмутился пользователь katastrafiya. "Они лишь хотели чтоб их услышали, если бы не федеральную трассу, а какую-нибудь тупиковую улицу перекрыли, их (никто не) услышал бы . Сейчас хоть какой-то сдвиг есть", - написала aristokratka_1992. "Такое время пришло, что не полиция спасает, а от полицейских спасаться надо. Почему они такие жестокие, неужели человеческое чувство сострадание для них чуждо", - отметил moymirkinmir.

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*в название материала внесены изменения - Прим. "Кавказского узла"

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.