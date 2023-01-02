Опубликовано видео разгона протестов в Каякенте

02 января 2023, 22:35

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Жители Каякента, недовольные ходом следствия по делу об убийстве юноши, перекрыли движение по трассе, однако их разогнали силовики, следует из опубликованных в Telegram-каналах видеозаписей с места событий.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября 2022 года близкие убитого в драке 19-летнего Магомед-Али Султанова провели сход, на котором заявили, что участники нападения пытаются избежать наказания. Сельчане опасаются, что причастные к смерти подростка могут остаться на свободе. Сегодня родные убитого юноши на сходе в Каякенте потребовали от следователей найти и наказать всех причастных к преступлению.

По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент Каякентского района обвиняемый нанес множество ударов ножом 19-летнему местному жителю, от ранений тот скончался на месте. По версии Следственного комитета, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека.

В Каякенте участники схода с требованием справедливого расследования вышли на трассу, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Нетипичная Махачкалы", силовики приступили к их разгону. Так, в разгоне принимали участие как сотрудники полиции, так и силовики в шлемах, применялись дубинки. На видео видны не менее нескольких десятков силовиков.

На другом видео, размещенном в этом же Telegram-канале, три силовика бегут по направлению к магазину на заправке, слышны женские крики. Видно, как в магазине на полу лежит человек, его бьют дубинками.

"Сотрудники силовых структур применили физическую силу и специальные средства для пресечения массовых беспорядков и поддержания общественной безопасности", - говорится в описании к этим видеозаписям.

В перекрытии трассы принимали участие на менее нескольких сотен человек, следует из видео, размещенного в Telegram-канале "Автозак лайв" . В описании к видео указано, что участники акции протеста вышли на федеральную трассу "Каспий".

Участники драки вновь доставлены в отдел, сообщил сегодня Telegram-канал "Нетипичная Махачкала", опубликовав видеозапись с четырьмя юношами, которые, по всей видимости, находятся на допросе. Следователь, который беседует с одним из молодых людей, виден со спины лишь в одном случае.

Управление Следкома по Дагестану сегодня отчиталось, что забрало дело для расследования . "В производстве Избербашского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан находилось уголовное дело, возбужденное 11.11.2022 в отношении 18-летнего жителя Каякентского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 2 января 2023 года уголовное дело изъято из производства Избербашского межрайонного следственного отдела и передано для дальнейшего расследования в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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