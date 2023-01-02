Родственники убитого в Дагестане юноши потребовали наказать виновных

02 января 2023, 15:21

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Родственники убитого 19-летнего Магомед-Али Султанова на сходе в Каякенте потребовали от следователей найти и наказать всех причастных к преступлению.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября 2022 года близкие убитого в драке 19-летнего Магомед-Али Султанова провели сход, на котором заявили, что участники нападения пытаются избежать наказания. Сельчане опасаются, что причастные к смерти подростка могут остаться на свободе.

По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент Каякентского района 1 обвиняемый нанес множество ударов ножом 19-летнему местному жителю, от ранений тот скончался на месте. По версии Следственного комитета, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека.

В Каякенте родственники молодого человека, убитого 10 ноября 2022 года, вышли на акцию протеста, поскольку недовольны ходом расследования, сообщает сегодня в своем телеграм-канале издание "Новое дело".

Два видео с места акции опубликованы сегодня в телеграм-канале "ЧП Дагестан/Новости Дагестана", на который подписаны 12,3 тысячи пользователей. "В Каякенте родственники убитого парня вышли на митинг. Родственники возмущены, что убийцы до сих пор на свободе", - говорится в аннотации к роликам.

На одном из роликов несколько женщин громко возмущаются тем, что следователи "не работают". Рядом молча стоят несколько молодых людей. Представитель властей и офицер полиции в форме пытаются вступить с женщинами в диалог, но те перебивают собеседников, отказываясь слушать их доводы, и эмоционально наперебой выкрикивают требования расследовать преступление, чтобы "сидели все". "Нам справедливость нужна!" – слышен в конце ролика возглас одной из женщин.

На другом видео показаны женщины, держащие плакаты с надписями, в частности, "Убийцам место за решеткой", "Требуем справедливости". Рядом с ними собрались не менее десятка женщин, одна из них за кадром громко кричит: "Скажите, где эти преступники?". Около протестующих, у обочины дороги, стоят восемь полицейских. На другой стороне дороги видно скопление полицейских, перегородивших выход на проезжую часть.

Управление СКР по Дагестану сегодня в 14.34 мск, не упоминая сход в Каякенте, сообщило в своем телеграм-канале, что дело, которое с 11 ноября 2022 года находилось в производстве Избербашского межрайонного следственного отдела, передано для дальнейшего расследования в управление СКР по Дагестану.

Напомним, 25 ноября 2022 года СКР сообщил, что председатель Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль расследование убийства юноши. Однако пользователи соцсети усомнились в том, что вмешательство центрального аппарата Следкома ускорит расследование.

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