Жители Каякента встревожены попытками увести от наказания убийц подростка

25 ноября 2022, 21:30

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Сельчане уверены, что на 19-летнего Магомед-Али Султанова из Каякента напали по меньшей мере пять человек и опасаются, что причастные к смерти подростка могут остаться на свободе. Следком отчитался о задержании только одного из участников драки.

Как писал "Кавказский узел", близкие 19-летнего Магомед-Али Султанова опасаются, что участникам нападения на него удастся избежать наказания, сообщил после встречи в Каякенте с родственниками убитого омбудсмен Дагестана. По версии следователей, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека.

Житель села Каякент рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Магомед-Али Султанов был на хорошем счету среди родных и друзей.

Он поделился версией произошедшего, которая озвучивается среди жителей села. 10 ноября Магомед-Али позвонили и пригласили для разговора. Вместе с ним вызвался поехать его друг. Как только они приехали в указанное место, на них напали пять человек, трое нанесли удары ножами и отвертками, двое держали и избивали его друга, рассказал сельчанин.

"Его (друга) тоже могли убить, но помешали проезжавшие жители села. Они (нападавшие) сразу убежали с места преступления. Свидетели вызвали полицию и врачей. Говорят, момент преступления случайно сняли на видео школьники, которые находились возле расположенной неподалеку автомойки. Теперь родственники нападавших пытаются решить вопрос непривлечения их к уголовной ответственности, и дать деньги родителям друга погибшего, чтобы тот не опознал никого", - рассказал житель села.

По данном делу возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе управления Следственного комитета по Дагестану.

"Обвиняемый задержан, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в Следкоме.

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