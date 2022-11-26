Пользователи соцсети усомнились в перспективах расследования убийства под Каякентом

26 ноября 2022, 21:57

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Расследование убийства подростка из Каякента взято под контроль, будет проверена причастность к нему остальных участников драки, пообещал Следком России. Пользователи Telegram выразили сомнение, что вмешательство Москвы поможет добиться наказания причастных к смерти юноши, напомнив о нераскрытом убийстве братьев Гасангусейновых.

Как писал "Кавказский узел", близкие 19-летнего Магомед-Али Султанова, убитого в драке 10 ноября, опасаются, что участникам нападения на него удастся избежать наказания, сообщил после встречи в Каякенте с родственниками убитого омбудсмен Дагестана. По версии следователей, нападавший был один, он задержан, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека. Сельчане опасаются, что причастные к смерти подростка могут остаться на свободе.

10 ноября примерно в 22.30 в селе Усемикент Каякентского района (согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Усемикент расположен в 800 метрах от Каякента) обвиняемый на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес множество ударов ножом в различные части тела 19-летнему местному жителю. В результате причиненных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте, говорится в публикации, размещенной 12 ноября на сайте управления СКР по Дагестану.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял под контроль убийство подростка в Каякенте после резонанса в социальных сетях. "В одной из социальных сетей размещена публикация, в которой сообщается о том, что в Республике Дагестан родственники погибшего местного жителя критикуют ход следствия по уголовному делу о его убийстве и опасаются, что лица, которые, по их мнению, причастны к совершению преступления, могут избежать уголовной ответственности", - сообщил Следком России.

Нападавшему предъявлено обвинение по статье об убийстве. На месте драки присутствовали еще четверо местных жителей, их действиям в ходе следствия также будет дана надлежащая правовая оценка, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о действиях следствия. "Ход дальнейшего расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - указано в сообщении от 25 ноября.

.Информацию об этом опубликовало в дагестанское издание "Новое дело" в своем Telegram-канале, на который подписаны 5061 человек, к 21.40 мск она набрала 17,8 тысяч просмотров и четыре комментария.

Пользователи выразили сомнение, что вмешательство Следкома России ускорит расследование. "С этого "взять на контроль" начинается вся бюрократия по всей стране. Если сотрудники сами не могу исполнять свои обязанности, надо брать таких, которых потом не надо "брать на контроль"", - написал пользователь СаХаб.

"Ладно, может убийц и накажут. Но что будете делать с теми, кто решил замять это дело?" - спросил Шамиль Абудлаев.

"А когда Бастрыкин поручит расследовать убийство пастухов-подростков?" - спросил пользователь Абдурахман.

В ходе спецоперации в августе 2016 года были убиты два брата 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако родители братьев и их односельчане настаивают, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот. В 2018 году Следком Дагестана сообщил, что дело будет расследоваться в Москве. В ноябре 2019 года в Дагестана прошла серия пикетов с требованием расследовать дело, результатом стало дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции, который отчитался об убийстве братьев как двух боевиков — он продолжает работать в МВД с понижением в должности до участкового. Отец убитых Муртазали Гасангусейнов требует возбудить против него дело, но уже четырежды получал отказ, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

Видеозапись, на которой родственник погибшего обращается к жителям села, в Instagram*-паблике "Дагестанские известия", на который подписаны 362 тысячи человек, набрала к 21.20 мск 90 комментариев.

Пользователи сети потребовали наказать виновных. "Жестокое убийство не должно оставаться безнаказанным" - подчеркнул sh.abdulaev7. "Убийц нельзя оставлять на свободе", - поддержал пользователь outcast_011.

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