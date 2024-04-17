Позиция суда по делу об убийстве Султанова обнадежила потерпевших

17 апреля 2024, 06:52

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Суд по делу об убийстве 19-летнего жителя Каякента Магомед-Али Султанова согласился на принудительный привод эксперта из Петропавловска-Камчатского, это дало надежду на справедливое разбирательство, сообщил адвокат потерпевших.

Как писал "Кавказский узел", выводы о характере ранений, которые были нанесены жителю Каякента Магомед-Али Султанову, эксперт основывала на данных коллеги, который уехал из Дагестана и не может быть допрошен, сообщил 1 апреля адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы родителей убитого. По его словам, это ставит под сомнение законность экспертизы.

Дело об убийстве 19-летнего Магомед-Али Султанова с лета 2023 года рассматривается судом, однако по нему проходит лишь один обвиняемый. Защита требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение, чтобы рассматривать преступление как убийство по предварительному сговору. Независимая экспертиза подтвердила, что в убийстве Султанова участвовал не один человек, заявил представитель потерпевших. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего следы от ранений двумя орудиями убийства. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

На заседании, прошедшем 16 апреля, суд принял решение о принудительном приводе отсутствующего эксперта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ильяс Саидов.

"Тот эксперт, на которого ссылалась присутствующая эксперт, и который уехал из республики, оказался в Петропавловске-Камчатском. И из-за того, что он так далеко, с ним невозможно связаться по видеосвязи – когда здесь день, там ночь. Поэтому суд удовлетворил наше ходатайство о приводе свидетеля", - рассказал адвокат.

По его словам, ранее в суде были допрошены два свидетеля, которых защита потерпевших считает соучастниками убийства Султанова. «Несмотря на то, что их показания были путаными и противоречили даже обвинительному заключению, суд тогда не стал отправлять дело на доследование. Но сейчас, в связи с принятием нашего ходатайства о приводе свидетеля, есть надежда, что суд действительно хочет разобраться в этом деле", - подчеркнул Ильяс Саидов, добавив, что следующее заседание суда запланировано на 2 мая.

Напомним, по версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент близ Каякента обвиняемый нанес множество ударов ножом местному жителю Магомед-Али Султанову, от ранений тот скончался на месте. По версии Следкома, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека. 24 ноября 2022 года близкие убитого юноши провели сход, заявив, что участники нападения пытаются избежать наказания. Отец убитого рассказал о давлении со стороны силовиков, которые опасаются новых беспорядков в селе из-за несправедливости следствия и судебного разбирательства.

Один из жителей Каякента рассказал "Кавказскому узлу", что Магомед-Али Султанов был на хорошем счету среди родных и друзей. По его информации, родственники нападавших пытались подкупить родителей друга погибшего, чтобы тот никого не опознал.

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