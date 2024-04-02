Адвокат раскритиковал результаты экспертизы по делу Султанова

02 апреля 2024, 03:05

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Выводы о характере ранений, которые были нанесены жителю Каякента Магомед-Али Султанову, эксперт основывала на данных коллеги, который уехал из Дагестана и не может быть допрошен, сообщил адвокат Ильяс Саидов. По его словам, это ставит под сомнение законность экспертизы.

"Кавказский узел" писал, что дело об убийстве 19-летнего Магомед-Али Султанова с лета 2023 года рассматривается судом, однако по нему проходит лишь один обвиняемый. Защита требует привлечь к ответственности еще двух участников драки и переквалифицировать обвинение, чтобы рассматривать преступление как убийство по предварительному сговору. Независимая экспертиза подтвердила, что в убийстве 19-летнего Магомед-Али Султанова участвовал не один человек, но двое соучастников преступления проходят по делу лишь в качестве свидетелей, заявил представитель потерпевших. На заседании суда эксперт подтвердила, что на теле погибшего следы от ранений двумя орудиями убийства. По словам адвоката, если суд признает, что преступников было двое, это станет поводом для возврата дела на доследование.

По версии следствия, 10 ноября 2022 года в селе Усемикент близ Каякента обвиняемый нанес множество ударов ножом местному жителю Магомед-Али Султанову, от ранений тот скончался на месте. По версии Следкома, нападавший был один, но из опубликованного полицией видео следует, что в драке участвовали четыре человека. 24 ноября 2022 года близкие убитого юноши провели сход, заявив, что участники нападения пытаются избежать наказания. Отец убитого рассказал о давлении со стороны силовиков, которые опасаются новых беспорядков в селе из-за несправедливости следствия и судебного разбирательства.

На прошедшем 1 апреля заседании суда по делу об убийстве жителя Каякента Магомед-Али Султанова продолжился допрос эксперта, которая подписала заключение о смерти Султанова, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ильяс Саидов, представляющий интересы родителей убитого.

«Выяснилось, что некоторые ранения она описала в исследовательской части своего заключения, но в выводах их не упомянула. Так в исследовательской части упомянуты три раны в области плеча, а в выводах – только две. И она все время ссылалась на второго эксперта, заявляя, что вскрытие трупа и его исследование проводил именно он. А эксперт этот в настоящее время из судебно-медицинской экспертизы уволился и из Дагестана уехал. Одни говорят – на Ямал, другие – на СВО. Почему он не отметил эти раны и характер орудий, которыми они были нанесены – непонятно, возможно, это был злой умысел. Она же делала экспертизу только одежды и участков кожи, где были ранения, а остальные ее выводы основаны на выводах второго эксперта. Насколько я знаю, это противоречит УПК, закону об экспертной деятельности и приказу Минздрава о проведении экспертиз, согласно которому каждый эксперт должен подписывать только те выводы, которые он сделал сам лично. А в данном случае она подписала выводы, фактически сделанные не ею», - отметил он.

Адвокат просил суд разрешить представить для сравнения несколько клинков со схожими параметрами и нож, который должен был хранится в деле как вещественное доказательство убийства, поскольку эксперт не объяснила, почему она решила, что орудие убийства было одно. «Суд частично удовлетворил мое ходатайство, разрешив представить нож. Но, как оказалось, ножа в деле не было и, видимо, он остался в Следственном комитете, куда суд и направил запрос. И этот вызывает у меня определенную тревогу – если нож хранится не там, где надо, то что могут сделать с одеждой», - заявил Саидов.

Он также рассказал о еще одном эксперименте, когда на вызванного в суд статиста надели примерно такой же как у погибшего свитер и маркером обозначили все точки, где были зафиксированы порезы. «Оказалось, что порезы свитера фиксируются в двух местах – на левой стороне груди и на спине в районе пятого ребра. Когда я спросил у эксперта, как это может быть, она заявила, что может быть, в ходе драки свитер так перекрутился. Но он не может так перекрутиться, только если изначально надевать его задом наперед. Кроме того, есть два пореза, отличающиеся от других и явно нанесенных тупым квадратным орудием. И там все нити не перерезаны полностью, а скорее вдавлены. Я даже спросил: «Может быть нити не перебиты потому, что там был не нож, а отвертка?» Эксперт мне не ответила, но позже я выяснил, что это объясняется именно так», - заметил адвокат.

Кроме того, как рассказал Саидов, был допрошен еще один свидетель. «Он приехал в той компании на место, где потом произошло убийство, но не участвовал в драке – его раньше вызвал брат. И он четко сказал, что они ехали для поддержки нынешнего подсудимого, если его начнет бить толпа, а не случайно там оказались», - подчеркнул адвокат.

Следующее заседание по делу об убийстве Султанова состоится 16 апреля.

Ранее один из жителей Каякента рассказал "Кавказскому узлу", что Магомед-Али Султанов был на хорошем счету среди родных и друзей. По его информации, родственники нападавших пытались подкупить родителей друга погибшего, чтобы тот никого не опознал.

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