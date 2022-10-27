27 октября 2022, 18:07

Три уроженца Дагестана погибли на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Абдуллабек Алиев, Рамазан Хиряев, Замир Алиев погибли на Украине, сообщила администрация Буйнакского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 240 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Расул Акаев стал 237-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Абдуллабек Алиев, Рамазан Хиряев, Замир Алиев погибли на Украине, посмертно они награждены орденами Мужества, сообщила администрация Буйнакского района.

Все они уроженцы села Эрпели в Буйнакском районе, следует из сообщения в Telegram-канале районной администрации от 24 октября.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель на Украине не менее 237 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Мобилизованный отец троих детей из Пролетарска погиб на Украине", "Власти признали гибель на Украине четырех уроженцев Ставрополья", "Военный из Ейского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 октября 2022, 18:57

27 октября 2022, 17:23

27 октября 2022, 16:35

27 октября 2022, 15:42

  • 1 Беньяш счел неправосудным отказ рассмотреть иск мобилизованного кубанца

    Суд в Горячем Ключе отклонил иск к военкомату о мобилизации Алексея Абрамова, у которого множественные травмы позвоночника, сообщил сегодня адвокат Михаил Беньяш, предположив, что судья не хочет заниматься делом, которое может стать скандальным. Адвокат подал повторный иск, который направлен на рассмотрение тому же судье.

27 октября 2022, 14:55

  • Уроженец Северной Осетии погиб на Украине

    Ефрейтор Виталий Касаев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Правобережного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 102 уроженцев Северной Осетии.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи