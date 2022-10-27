Три уроженца Дагестана погибли на Украине

27 октября 2022, 18:07

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Абдуллабек Алиев, Рамазан Хиряев, Замир Алиев погибли на Украине, сообщила администрация Буйнакского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 240 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Расул Акаев стал 237-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Абдуллабек Алиев, Рамазан Хиряев, Замир Алиев погибли на Украине, посмертно они награждены орденами Мужества, сообщила администрация Буйнакского района.

Все они уроженцы села Эрпели в Буйнакском районе, следует из сообщения в Telegram-канале районной администрации от 24 октября.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель на Украине не менее 237 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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