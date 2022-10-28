28 октября 2022, 13:55

Уроженец Волгоградской области погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий Рустам Ахмедов погиб на Украине, сообщили в администрации Дубовского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 137 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября в станице Упорниковской был открыт мемориал погибшим на Украине землякам, в том числе Анастасии Савицкой и Станиславу Сорокину, сообщила администрация Нехаевского района. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 136 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

На Украине погиб 38-летний сержант Рустам Ахмедов, его похороны пройдут в Дубовке, сообщает сегодня ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию Дубовского района. Ахмедов служил в гвардейском мотострелковом полку, уточняет агентство.

Информацию о том, что в Дубовке состоится прощание с погибшим в военной операции Рустамом Ахмедовым, подтвердили по телефону в администрации городского поселения, пишет сегодня "Блокнот Камышин".

Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 137 уроженцев Волгоградской области.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Мобилизованный отец троих детей из Пролетарска погиб на Украине", "Стало известно о гибели на Украине четырех ростовчан", "Власти признали гибель на Украине четырех уроженцев Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 октября 2022, 15:11

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