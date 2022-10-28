Уроженец Волгоградской области погиб на Украине

28 октября 2022, 13:55

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Военнослужащий Рустам Ахмедов погиб на Украине, сообщили в администрации Дубовского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 137 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября в станице Упорниковской был открыт мемориал погибшим на Украине землякам, в том числе Анастасии Савицкой и Станиславу Сорокину, сообщила администрация Нехаевского района. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 136 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

На Украине погиб 38-летний сержант Рустам Ахмедов, его похороны пройдут в Дубовке, сообщает сегодня ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию Дубовского района. Ахмедов служил в гвардейском мотострелковом полку, уточняет агентство.

Информацию о том, что в Дубовке состоится прощание с погибшим в военной операции Рустамом Ахмедовым, подтвердили по телефону в администрации городского поселения, пишет сегодня "Блокнот Камышин".

Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 137 уроженцев Волгоградской области.

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