Военнослужащий, фото: пресс-служба Минобороны РФ, https://mil.ru/

24 мая 2024, 07:34

4050 бойцов с юга России признаны убитыми в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В военной операции на Украине убиты не менее 2018 бойцов из СКФО и 2032 из ЮФО, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Наибольшее число убитых пришлось на Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", к 18 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1989 бойцов из СКФО и 2011 из ЮФО. Среди регионов юга России больше всего убитых (888) насчитывалось в Дагестане.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

По данным "Кавказского узла" на 24 мая, представители властей и силовых ведомств признали убитыми в военной операции не менее 4050 бойцов: 2018 из СКФО и 2032 из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 896. Также подтверждена смерть 382 бойцов из Ставропольского края, 284 из Северной Осетии, 190 из Чечни , 145 из Кабардино-Балкарии , 61 из Карачаево-Черкесии и 60 из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (750) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 433 бойца из Ростовской области, 396 из Краснодарского края, 318 из Астраханской области, 78 из Калмыкии и 57 из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о гибели на Украине российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что в военной операции убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Примечание:

"Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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