Житель Каспийска заподозрен в осквернении символов воинской славы

24 мая 2024, 13:21

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19-летний житель Каспийска повредил на улице в Карабудахкенте флаги, которые являются символами воинской славы, заявили следователи.

Житель Каспийска подозревается в осквернении символов воинской славы России (часть 3 статьи 354.1 УК РФ), сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, 11 мая в селе Карабудахкент 19-летний подозреваемый "срезал красные флаги, являющиеся символом славы России, размещенные на центральных улицах села" и бросил их на землю.

"Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по РД. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - отмечается в публикации на сайте ведомства.

Задержан ли подозреваемый, следствие не уточнило. Часть 3 статьи 354.1 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.

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