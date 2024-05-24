24 мая 2024, 13:21

Житель Каспийска заподозрен в осквернении символов воинской славы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

19-летний житель Каспийска повредил на улице в Карабудахкенте флаги, которые являются символами воинской славы, заявили следователи.

Житель Каспийска подозревается в осквернении символов воинской славы России (часть 3 статьи 354.1 УК РФ), сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, 11 мая в селе Карабудахкент 19-летний подозреваемый "срезал красные флаги, являющиеся символом славы России, размещенные на центральных улицах села" и бросил их на землю.

"Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по РД. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - отмечается в публикации на сайте ведомства.

Задержан ли подозреваемый, следствие не уточнило. Часть 3 статьи 354.1 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Уроженец Дагестана обвинен в повреждении Вечного огня в Тимашевске", "Оштрафованы родители осквернивших мемориал в Анапе девушек", "Суд вынес приговор военнослужащим за осквернение памятника спецназовцам на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 мая 2024, 14:04

  • Военный из Волжского убит на Украине

    Командир роты Дмитрий Чередниченко из Волжского убит в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 751 бойца из Волгоградской области.

24 мая 2024, 12:52

24 мая 2024, 12:08

  • Следователи потребовали ареста мэра Аскерана

    Представители следствия в Ереване потребовали арестовать бывшего мэра Аскерана Айка Шамиряна, подозреваемого в экономическом преступлении. Преследование Шамиряна связано с его участием в протестах против делимитации границы, заявил адвокат.

24 мая 2024, 11:18

  • Активисты призвали ОБСЕ разъяснить позицию по карабахскому конфликту

    Карабахские общественные организации в письме ОБСЕ призвали разъяснить ее позицию о возможности решения конфликта и возвращения карабахских армян на родину. Обращение подано в связи с заявлениями президента Азербайджана о необходимости упразднить Минскую группу ОБСЕ, пояснили активисты.

24 мая 2024, 10:31

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи