Мемориал в станице Упорниковской. Фото: администрация Нехаевского района https://t.me/nehaevskii_adm/932

26 октября 2022, 08:00

Власти подтвердили гибель на Украине двух военных из Волгоградской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В станице Упорниковской открыт мемориал погибшим на Украине землякам, в том числе Анастасии Савицкой и Станиславу Сорокину, сообщила администрация Нехаевского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 136 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября местные власти сообщили о похоронах погибшего на Украине десантника Игоря Лысенко. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 134 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

25 октября в станице Упорниковской открыли мемориальные плиты погибшим уроженцам Нехаевского района Волгоградской области, "защищавшим рубежи" родины – Ринату Муллабаеву, Станиславу Сорокину, Анастасии Савицкой и Сергею Семёнову, сообщила в тот же день в своем Telegram-канале районная администрация.

На фотографии мемориала, которой проиллюстрирована публикация, видны даты гибели перечисленных людей. Трое из них умерли в 2022 году: Сергей Семенов – 9 июля, Анастасия Савицкая – 8 июля, Станислав Сорокин – 2 марта. Датой смерти Рината Муллабаева значится 4 января 1996 года.

О гибели на Украине младшего сержанта Сергея Семенова администрация Нехаевского района сообщала 18 июля. Семенов был похоронен в станице Упорниковской.

Военнослужащие Станислав Сорокин и Анастасия Савицкая были убиты на Украине, Ринат Муллабаев погиб в чеченской кампании, пишет V1.ru.

"Анастасия Савицкая погибла 8 июля при массированном ночном обстреле. Она стала первой женщиной, состоящей в рядах российской армии, погибшей в ходе специальной военной операции на Украине", - процитировало издание слова ведущих торжественной церемонии открытия памятной аллеи.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 136 жителей Волгоградской области.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Черноярского района сообщили о смерти морпеха на Украине", "На Украине погиб военврач из Волгограда", "Власти Камышина сообщили о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 октября 2022, 07:05

26 октября 2022, 06:08

26 октября 2022, 05:10

  • Аналитики предположили мотивы запрета Затулину посещать Армению

    Депутат Госдумы России Константин Затулин, которого объявили персоной нон-грата в Армении, всегда занимал проармянскую позицию, напомнили Наира Айрумян и Армен Бадалян. Они предположили, что запрет на въезд может быть связан с изменением внешнеполитического курса Армении. Иного мнения придерживается Степан Григорян, который считает, что связи со сменой внешнеполитического курса нет, а объявление персонами нон-грата - нормальная практика во многих странах.

26 октября 2022, 04:11

26 октября 2022, 03:12

  • Поправки в Конституцию встревожили жителей Дагестана

    Внесение поправок в Конституцию Дагестана, особенно снятие с главы обязанности защищать территориальную целостность республики, может негативно сказаться на обстановке в регионе, стать причиной народных волнений, признались опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана. Они опасаются, что после принятия данной поправки территории республики перейдут соседним регионам.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи