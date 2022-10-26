Власти подтвердили гибель на Украине двух военных из Волгоградской области

26 октября 2022, 08:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В станице Упорниковской открыт мемориал погибшим на Украине землякам, в том числе Анастасии Савицкой и Станиславу Сорокину, сообщила администрация Нехаевского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 136 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября местные власти сообщили о похоронах погибшего на Украине десантника Игоря Лысенко. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 134 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

25 октября в станице Упорниковской открыли мемориальные плиты погибшим уроженцам Нехаевского района Волгоградской области, "защищавшим рубежи" родины – Ринату Муллабаеву, Станиславу Сорокину, Анастасии Савицкой и Сергею Семёнову, сообщила в тот же день в своем Telegram-канале районная администрация.

На фотографии мемориала, которой проиллюстрирована публикация, видны даты гибели перечисленных людей. Трое из них умерли в 2022 году: Сергей Семенов – 9 июля, Анастасия Савицкая – 8 июля, Станислав Сорокин – 2 марта. Датой смерти Рината Муллабаева значится 4 января 1996 года.

О гибели на Украине младшего сержанта Сергея Семенова администрация Нехаевского района сообщала 18 июля. Семенов был похоронен в станице Упорниковской.

Военнослужащие Станислав Сорокин и Анастасия Савицкая были убиты на Украине, Ринат Муллабаев погиб в чеченской кампании, пишет V1.ru.

"Анастасия Савицкая погибла 8 июля при массированном ночном обстреле. Она стала первой женщиной, состоящей в рядах российской армии, погибшей в ходе специальной военной операции на Украине", - процитировало издание слова ведущих торжественной церемонии открытия памятной аллеи.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 136 жителей Волгоградской области.

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