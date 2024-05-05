Правозащитники признали политзаключенной Ление Умерову

05 мая 2024, 21:59

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Уголовное преследование крымской татарки Ление Умеровой, которая была задержана на КПП в Северной Осетии и обвинена в шпионаже, противоречит Женевской Конвенции о защите гражданского населения, заявил правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", 4 мая 2023 года родственники 25-летней крымской татарки Ление Умеровой, которую с декабря 2022 года держали в изоляторе временного содержания во Владикавказе, узнали, что она стала подозреваемой по делу о шпионаже. На следующий день суд в Москве постановил заключить Умерову под стражу. Родственники Умеровой назвали сфабрикованным обвинение в шпионаже. Спецслужбы засекретили материалы уголовного дела Умеровой.

Умерова - уроженка Крыма и гражданка Украины, с 2015 года жила в Киеве. В декабре 2022 года она отправилась в Крым на автобусе Тбилиси-Симферополь, чтобы навестить больного отца, но на пограничном пункте пропуска "Верхний Ларс" ее задержали российские силовики и отвезли во Владикавказ. Там девушке вменили нарушение правил пересечения границы России (часть 1 статьи 18.1 КоАП).

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Ление Умерову политзаключенной, отметив, что сначала девушку "подвергли «карусельным» административным арестам, а затем отправили в СИЗО", где не дают ей разрешения на свидания и звонки, поскольку дело засекречено.

В сообщении на сайте центра указано, что Умерова была задержана ФСБ при пересечении КПП «Верхний Ларс». Её обвинили в нарушении режима пребывания в РФ, защита добилась ее освобождения только через три месяца. "Но на выходе её похитили неизвестные. Девушку увезли во Владикавказ, где её уже «официально» задержали, после чего суд четыре раза подряд арестовывал её на 15 суток за якобы неповиновение полиции", заявили правозащитники.

Через два месяца Умерову вывезли в Москву, где взяли под стражу по обвинению в шпионаже, сказано в сообщении. По версии ФСБ, Ление Умерова «передавала информацию о российских военных объектах и технике группировки “Восток”». Теперь девушке грозит до 20 лет колонии.

Правозащитники подчеркивают, что следствие вменяет Умеровой передачу сведений до начала апреля 2022 года. "Тогда передача этих сведений не была преступлением по УК РФ", - заявили представители проекта, подчеркивая, что статья о «шпионаже» была расширена 14 июля 2022 года.

Также правозащитники озвучили свои "серьёзные сомнения, что она в принципе делала это". "По словам её отца, ей вменяют фотографии из Интернета. Брат Умеровой утверждает, что она с первых дней спецоперации находилась в Турции, а не на территории Киевской области", - говорится в сообщении.

По мнению правозащитников преследование Ление Умеровой "противоречит Женевской Конвенции о защите гражданского населения", при этом ее "судят по российскому УК, который никогда не действовал на территории Украины".