Ление Умерова. Фото https://tvrain.tv * включен в реестр иностранных агентов.

05 мая 2023, 14:24

Задержанная на "Верхнем Ларсе" Умерова арестована по делу о госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Москве постановил заключить под стражу гражданку Украины Ление Умерову, которая была задержана на "Верхнем Ларсе" и содержалась во владикавказском изоляторе. 

Как писал "Кавказский узел", 4 мая родственники 25-летней крымской татарки Ление Умеровой, которую с декабря 2022 года держали в изоляторе временного содержания во Владикавказе, узнали, что она стала подозреваемой по делу о шпионаже.

Умерова - уроженка Крыма и гражданка Украины, с 2015 года жила в Киеве. В декабре 2022 года она отправилась в Крым на автобусе Тбилиси-Симферополь, чтобы навестить больного отца, но на пограничном пункте пропуска "Верхний Ларс" ее задержали российские силовики и отвезли во Владикавказ. Там девушке вменили нарушение правил пересечения границы России (часть 1 статьи 18.1 КоАП), сообщил 4 мая правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Лефортовский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Ление Умеровой по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщает сегодня "ОВД-Инфо"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, заседание, на котором Умеровой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, состоялось сегодня.

Статья 275 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

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Примечание:

"Задержанный на границе с Грузией Савелий Фролов отрицает вину в госизмене", "ФСБ отчиталась о задержании в Ростове-на-Дону членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*", "Прокурор потребовал длительные сроки для обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир"*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 мая 2023, 15:00

05 мая 2023, 14:03

05 мая 2023, 13:40

05 мая 2023, 12:45

05 мая 2023, 11:54

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