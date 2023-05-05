Задержанная на "Верхнем Ларсе" гражданка Украины заподозрена в шпионаже

05 мая 2023, 02:27

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Уроженке Крыма Ление Умеровой, которую больше четырех месяцев удерживали во владикавказском изоляторе, грозит арест по делу о шпионаже.

Родственники 25-летней крымской татарки Ление Умеровой, которую с декабря 2022 года удерживали в изоляторе временного содержания во Владикавказе, узнали 4 мая, что российские силовики вменяют ей шпионаж. Более четырех месяцев Умерова была лишена свободы по обвинению в административных правонарушениях.

Умерова - уроженка Крыма и гражданка Украины, с 2015 года жила в Киеве. В декабре 2022 года она отправилась в Крым на автобусе Тбилиси-Симферополь, чтобы навестить больного отца, но на пограничном пункте пропуска "Верхний Ларс" ее задержали российские силовики и отвезли во Владикавказ. Там девушке вменили нарушение правил пересечения границы России (часть 1 статьи 18.1 КоАП), сообщил 4 мая правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Ление должны были освободить в марте, когда суд отменил решение о ее выдворение, однако ее задержали вновь, после чего Умеровой четырежды назначали по 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).

Как рассказала сама Ление Умерова правозащитникам, ее отпустили из центра содержания иностранцев ночью, но возле ворот ее ожидал автомобиль с четырьмя мужчинами, которые схватили ее и вывезли с пакетом на голове в незнакомом районе Владикавказа. Там практически сразу девушку задержал полицейский патруль, который составил на нее первый протокол о неповиновении сотрудникам МВД из-за вопроса о причинах задержания, сообщает на своем сайте "Крымская правозащитная группа".

Срок ее четвертого ареста по этой статье истекает 12 мая, но днем 4 мая родственники Умеровой узнали, что из изолятора временного содержания во Владикавказе ее увезли сотрудники ФСБ.

Некоторое время близким не сообщали, где находится Умерова, однако к вечеру они выяснили, что девушку увезли в московское СИЗО "Лефортово", а 5 мая ей планируют избрать меру пресечения по делу о шпионаже.

"В том, что ФСБшники придут за ней, никто не сомневался, потому что все пять месяцев они фальсифицировали уголовное дело в отношении Ление, но так и не смогли выдвинуть ни одного официального обвинения", – цитирует слова ее брата Азиза Умерова "Кавказ.Реалии"*.

"Кавказский узел" писал, что в октябре на КПП "Верхний Ларс" был задержан 21-летний Савелий Фролов. Его арестовали на два месяца по уголовному делу о приготовлении к переходу на сторону противника. Следствие считает, что он собирался вступить в украинское вооруженное формирование. Фролов содержится в СИЗО Владикавказа, обвинения он отвергает.

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