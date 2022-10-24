На Украине погиб десантник из Волгоградской области

24 октября 2022, 13:20

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Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине десантника Игоря Лысенко, жителя села Червленое, сообщили местные власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 134 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 октября стало известно, что уроженец Камышина старший сержант Николай Спирин погиб на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 133 военных из Волгоградской области.

В последний путь погибшего на Украине десантника Игоря Лысенко проводили 23 октября, со ссылкой на председателя совета депутатов Червленского сельского поселения Наталь Камюко сообщает издание V1.

Игорь Лысенко родился и вырос в Ростовской области. "Он всю жизнь был контрактником, - сообщила Наталья Камко. -Он в Сирии был. Пришел из Сирии, поехал на Украину". Жена военнослужащего работает учительницей физкультуры в селе Червленое. Пара растила троих детей.