24 октября 2022, 13:20

На Украине погиб десантник из Волгоградской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине десантника Игоря Лысенко, жителя села Червленое, сообщили местные власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 134 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 октября стало известно, что уроженец Камышина старший сержант Николай Спирин погиб на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 133 военных из Волгоградской области.

В последний путь погибшего на Украине десантника Игоря Лысенко проводили 23 октября, со ссылкой на  председателя совета депутатов Червленского сельского поселения Наталь Камюко сообщает издание V1.

Игорь Лысенко родился и вырос в Ростовской области. "Он всю жизнь был контрактником, - сообщила Наталья Камко. -Он в Сирии был. Пришел из Сирии, поехал на Украину". Жена военнослужащего работает учительницей физкультуры в селе Червленое. Пара растила троих детей.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 133 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтверждённых властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Кремль ответил на вопрос о завершении мобилизации", "Власти отчитались о выплатах мобилизованным волгоградцам после жалоб их родственников", "На Украине убиты не менее 800 силовиков с юга России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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