Уроженец Камышина погиб на Украине

21 октября 2022, 14:46

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Старший сержант Николай Спирин погиб на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 133 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября администрация Сизовского сельского поселения сообщила, что контрактник Даниил Кочетов погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 132 уроженцев Волгоградской области.

В военной операции на Украине погиб камышанин, старший сержант Николай Спирин, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале. Подробностей о погибшем, обстоятельствах его службы и гибели мэрия не уточнила.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 133 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями регионов, муниципалитетов и силовых ведомств.

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