21 октября 2022, 14:46

Уроженец Камышина погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший сержант Николай Спирин погиб на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 133 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября администрация Сизовского сельского поселения сообщила, что контрактник Даниил Кочетов погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 132 уроженцев Волгоградской области.

В военной операции на Украине погиб камышанин, старший сержант Николай Спирин, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале. Подробностей о погибшем, обстоятельствах его службы и гибели мэрия не уточнила.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 133 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями регионов, муниципалитетов и силовых ведомств.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Мобилизованный житель Адыгеи арестован за побег", "Мэр Избербаша сообщил о гибели контрактника на Украине", "Уроженец Ногайского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 октября 2022, 14:23

21 октября 2022, 13:40

21 октября 2022, 12:50

21 октября 2022, 11:55

21 октября 2022, 11:11

  • "Новая газета" раскрыла подоплеку роста антироссийских настроений в Армении

    Недовольство жителей Армении отсутствием военной помощи со стороны России в карабахском конфликте на фоне поставок российского вооружения Азербайджану усиливалось долгие годы, а поводом для всплеска антироссийских настроений стал отказ России вмешаться в конфликт на границе Армении и Азербайджана, говорится в опубликованной "Новой газетой" статье Ирины Тумаковой «Нас пугают "украинским вариантом"».

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи