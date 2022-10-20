Военный из Волгоградской области погиб на Украине

20 октября 2022, 09:05

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Уроженец Чернышковского района Даниил Кочетов погиб на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 132 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 октября стало известно о гибели в ходе специальной операции на Украине жителя Котельниковского района Волгоградской области Кирилла Смоленцева. Общее число военных из Волгоградской области, погибших в ходе спецоперации к этой дате достигло 131.

Военнослужащий десантных войск Даниил Кочетов из Сизовского сельского поселения Чернышковского района Волгоградской области погиб в ходе спецоперации на Украине, информировало 19 октября издание "Наш Волгоград" со ссылкой на власти села.

Кочетов родился и вырос в хуторе Сизов, увлекался лошадьми, занимался спортом. В прошлом году он был призван в армию, попал в десант, подписал контракт. В спецоперации участвовал с первых дней в звании рядового, рассказал глава Сизовского сельского поселения Андрей Донсков.

"По рассказам сослуживцев, там был такой момент, что он вытащил сослуживца из горящего танка. Спас его", – привел вечером 19 октября "Волгоград Онлайн" слова Донскова.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 132 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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