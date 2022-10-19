На Украине погиб 20-летний рядовой из Волгоградской области

19 октября 2022, 13:08

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20-летний Кирилл Смоленцев погиб в ходе специальной военной операции. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 131 уроженца Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", рядовой рядовой Александр Малиновский стал 130-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого подтвердили власти.