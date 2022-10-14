Власти отчитались о выплатах мобилизованным волгоградцам после жалоб их родственников

14 октября 2022, 21:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выплаты в 100 тысяч рублей из регионального фонда начали перечислять на счета тех, кто был мобилизован в Волгоградской области, сообщили в областной администрации. Выплатам предшествовали жалобы родственников и встреча губернатора с резервистами.

Как писал "Кавказский узел", супруги мобилизованных жителей Волгоградской области написали жалобы в военную прокуратуру после того, как их мужьям озвучили суммы выплат за время нахождения в учебном центре. Мобилизованные волгоградцы признались, что им так и не разъяснили, каковы будут меры поддержки семей, условия оплаты и время, на которое они отправляются на Украину. Андрей Бочаров на встрече с мобилизованными в учебном центре Минобороны 7 октября отрицательно охарактеризовал работу военкоматов за плохое информирование о положенных выплатах.

Единовременная региональная выплата в размере 100 тысяч рублей мобилизованным жителям области производится по решению губернатора Андрея Бочарова. Инициативу главы региона об оказании помощи военнослужащим и членам их семей поддержала Волгоградская облдума, приводит агентство "Высота 102" сообщение пресс-службы обладминистрации.

Региональным комитетом социальной защиты населения организовано взаимодействие с военным комиссариатом области и воинскими частями для получения актуальной информации о мобилизованных гражданах. Это необходимо для упрощения механизма получения матпомощи — без каких-либо документов от военнослужащего и членов семьи, говорится в релизе.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. Попавшие под мобилизацию жители разных регионов России сообщили о трудностях с экипировкой и большими затратами, которые легли на их семьи. В ряде регионов были приняты положения о поддержке семей мобилизованных, однако в Волгоградской области такие меры не озвучивались. Только 11 октября стало известно, что власти приняли решение выплачивать по 100 тысяч рублей в виде разовой помощи из резервного фонда.

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