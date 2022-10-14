14 октября 2022, 21:40

Власти отчитались о выплатах мобилизованным волгоградцам после жалоб их родственников

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выплаты в 100 тысяч рублей из регионального фонда начали перечислять на счета тех, кто был мобилизован в Волгоградской области, сообщили в областной администрации. Выплатам предшествовали жалобы родственников и встреча губернатора с резервистами. 

Как писал "Кавказский узел", супруги мобилизованных жителей Волгоградской области написали жалобы в военную прокуратуру после того, как их мужьям озвучили суммы выплат за время нахождения в учебном центре. Мобилизованные волгоградцы признались, что им так и не разъяснили, каковы будут меры поддержки семей, условия оплаты и время, на которое они отправляются на Украину. Андрей Бочаров на встрече с мобилизованными в учебном центре Минобороны 7 октября отрицательно охарактеризовал работу военкоматов за плохое информирование о положенных выплатах.

Единовременная региональная выплата в размере 100 тысяч рублей мобилизованным жителям области производится по решению губернатора Андрея Бочарова. Инициативу главы региона об оказании помощи военнослужащим и членам их семей поддержала Волгоградская облдума, приводит агентство "Высота 102" сообщение пресс-службы обладминистрации.

Региональным комитетом социальной защиты населения организовано взаимодействие с военным комиссариатом области и воинскими частями для получения актуальной информации о мобилизованных гражданах. Это необходимо для упрощения механизма получения матпомощи — без каких-либо документов от военнослужащего и членов семьи, говорится в релизе.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. Попавшие под мобилизацию жители разных регионов России сообщили о трудностях с экипировкой и большими затратами, которые легли на их семьи. В ряде регионов были приняты положения о поддержке семей мобилизованных, однако в Волгоградской области такие меры не озвучивались. Только 11 октября стало известно, что власти приняли решение выплачивать по 100 тысяч рублей в виде разовой помощи из резервного фонда.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Первые партии мобилизованных отправились из городов юга России", "Мобилизованный волгоградец подал в суд на военный комиссариат", "Администрация Камышина сообщила о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

14 октября 2022, 22:37

  • Версия ФСБ о причинах взрыва на Крымском мосту вызвала споры аналитиков

    Заявление ФСБ о причинах взрыва на Крымском мосту вызывает сомнения из-за ее многоходовости, указал политолог Алексей Малашенко. Аргументов, чтобы опровергнуть заявление силовиков, пока нет, констатировал журналист Максим Шевченко. Версия силовиков выглядит неубедительной, а подозреваемые могут подвергаться давлению, подчеркнул бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

14 октября 2022, 20:43

14 октября 2022, 19:50

  • Назначение нового спецдокладчика ПАСЕ обрадовало журналистов и правозащитников в Азербайджане

    ПАСЕ назначила специального докладчика по вопросу об угрозах жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане. Им стала парламентарий Ханна Барделл (Hanna Bardell) из Великобритании. Представители НПО Азербайджана выразили надежду, что это назначение повысит международное внимание к проблеме безопасности журналистов и правозащитников в стране и будет способствовать устранению угроз для них. 

14 октября 2022, 18:54

14 октября 2022, 18:04

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи