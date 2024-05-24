39 азербайджанских семей вернулись в село Сус

24 мая 2024, 09:56

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В село Сус Лачинского района сегодня вернулись 39 азербайджанских семей, покинувших его во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название – Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. Возвращение в Лачин семей вынужденных переселенцев началось в мае 2023 года. В августе 2023 года в село Забух была отправлена первая группа переселенцев.

Сегодня из Гарадагского района Баку переселены в село Сус Лачинского района 140 человек (39 семей), которые были временно расселены в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях и административных зданиях в различных районах Азербайджана, сообщает АПА.

Всего в село Сус вернулись уже 215 человек (59 семей), пишет Trend.

Напомним, жители Лачина вынужденно покинули город более 30 лет назад после начала первой карабахской войны. Они жили в Баку, Сумгаите, Апшеронском и Бардинском районах. 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

азербайджанские переселенцы ранее пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули аналитики.

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