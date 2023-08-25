Первые 20 семей переселенцев отправлены из Баку в село Забух

25 августа 2023, 08:22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первая группа вынужденных переселенцев отправлена из Баку в село Забух Лачинского района, перешедшее под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название – Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. Возвращение в Лачин семей вынужденных переселенцев началось в мае 2023 года. К 16 августа туда была переселена 221 семья (858 человек).

В село Забух сегодня отправлена первая группа переселенцев из 88 человек (20 семей), в том числе жители Барды, Ширвана и Мингячевира, сообщает АПА.

Церемония проводов первых жителей Забуха состоялась в жилом комплексе "Гобупарк-3" в Гарадагском районе Баку, информирует Report.

Строительные работы в селе Забух начались в феврале этого года и завершились в августе, сообщил сегодня зампредседателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов. "На начальном этапе в селе Забух было построено 223 современных частных дома, а также обеспечена вся необходимая социальная инфраструктура", - приводит его слова Trend.

Переселенец Эльбрус Асадов рассказал, что покинул Забух в возрасте 51 года. "Сейчас я возвращаюсь туда в 82 года. Мы безгранично рады", - цитирует Асадова агентство.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские экономисты указали на возможные проблемы при переселении жителей. Мало дать людям жилье, надо обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил, в частности, Натиг Джафарли.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.