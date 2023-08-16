18 семей переселенцев вернулись в Лачин

16 августа 2023, 09:01

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Еще 18 семей переселились из Баку в Лачин, взятый Азербайджаном под контроль после карабахской войны 2020 года. Всего в город вернулись 858 вынужденных переселенцев.

Как писал "Кавказский узел", возвращение в Лачин семей вынужденных переселенцев началось в мае 2023 года. К 9 августа туда были переселены 203 семьи (793 человека).

До конца года в Лачине планируется поселить 700 семей, сообщили ранее власти Азербайджана. Переселенцы рассказали, что новые дома подключены к газовым сетям, водопроводу и канализации, но массовое заселение возможно только после строительства всей необходимой инфраструктуры.

Сегодня 18 семей переселенцев (65 человек) были отправлены в Лачин из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе Баку, сообщает АПА.

Переселившиеся в Лачин семьи разместятся в домах, где они некогда жили и которые после завершения оккупации были восстановлены или отстроены заново по указанию главы государства.

Таким образом, в Лачин переселились 858 человек (221 семья). Они размещаются в бывших своих домах, которые были восстановлены или отстроены заново, пишет агентство.

Напомним, в августе 2022 года азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название – Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители.

Передача Бердзора под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. Российские аналитики в 2022 году объяснили ускоренную передачу населенных пунктов Лачинского коридора Азербайджану тем, что в соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы. Это позволило каждой из сторон по-своему трактовать договоренности, и Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, пояснили они.

Жители Бердзора и сел Лачинского коридора были вынуждены покидать свои дома в спешке. По меньшей мере два жителя сожгли свои дома перед эвакуацией. Кроме того, жители Бердзора, уезжая из города, забрали с собой гробы с телами своих близких, оставив на местном кладбище разрытые могилы. Большинство людей уехали, не успев завершить сборы в отведенные сроки. Бердзорцы оставили в своих домах надписи о надежде вернуться.

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