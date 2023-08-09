23 азербайджанские семьи переселились в Лачин

09 августа 2023, 10:10

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93 вынужденных переселенца сегодня вернулись из Баку в Лачин, взятый Азербайджаном под контроль после карабахской войны 2020 года. Всего в город переселились 793 человека.

Как писал "Кавказский узел", возвращение в Лачин семей вынужденных переселенцев началось в мае 2023 года. К 22 июля в Лачин были переселены 133 семьи (533 человека).

До конца года в городе планируется поселить 700 семей, сообщили ранее власти Азербайджана. Переселенцы рассказали, что новые дома подключены к газовым сетям, водопроводу и канализации, но массовое заселение возможно только после строительства всей необходимой инфраструктуры.

Сегодня в Лачин были отправлены из Баку 23 семьи вынужденных переселенцев (93 человека). Эти семьи поселятся в домах, в которых когда-то жили и которые были восстановлены или перестроены по указанию главы государства, сообщает Report.

Всего в Лачин выехали уже 203 семьи (793 человека), пишет Trend.

"Радость от воссоединения с Лачином спустя столько лет не передать словами", - сказал сегодня житель Лачина Агиль Нагиев. По словам мужчины, он покинул Лачин в 1992 году в возрасте 22 лет, сообщает агентство.

Напомним, в августе 2022 года азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название – Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители.

Передача Бердзора под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. Российские аналитики в 2022 году объяснили ускоренную передачу Азербайджану населенных пунктов Лачинского коридора тем, что в соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы. Это позволило каждой из сторон по-своему трактовать договоренности, и Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, пояснили они.

Жители Бердзора и сел Лачинского коридора вынуждены были покидать свои дома в спешке. По меньшей мере два жителя сожгли свои дома перед эвакуацией. Кроме того, жители Бердзора, уезжая из города, забрали с собой гробы с телами своих близких, оставив на местном кладбище разрытые могилы. Большинство жителей уехали, не успев завершить сборы в отведенные сроки. Бердзорцы оставили в своих домах надписи о надежде вернуться.

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