22 азербайджанские семьи переселены в Лачин

22 июля 2023, 14:45

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Еще 22 семьи вынужденных переселенцев вернулись в Лачин, взятый Азербайджаном под контроль после карабахской войны 2020 года. Всего в город переселились 133 семьи, отчитались власти.

Как писал "Кавказский узел", к 25 июня 266 вынужденных переселенцев вернулись в Лачин. До конца года в городе планируется поселить 700 семей, сообщили ранее власти Азербайджана. Переселенцы рассказали, что новые дома подключены к газовым сетям, водопроводу и канализации, но массовое заселение возможно только после строительства всей необходимой инфраструктуры.

В августе 2022 года азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название – Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 27 мая первые 20 семей (97 человек) получили жилье и разместились в Лачине, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Сегодня из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку были отправлены в Лачин еще 22 семьи вынужденных переселенцев (79 человек), сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Таким образом, в Лачин переселены уже 133 семей (533 человек). Ранее, 18 июля, в Лачин были отправлены 18 семей - 73 человека, пишет издание.

Одной из вернувшихся в Лачин, Сарфиназ Алиевой, было 42 года, когда она покидала город, сейчас ей 73 года, пишет сегодня Trend. "Пусть Бог никому не приведет пережить такие ужасные дни... Нашей радости нет предела. Мы очень рады и взволнованы одновременно, ведь мы возвращаемся на эти земли", - приводит ее слова агентство.

Схожими эмоциями поделился другой житель Лачина Рамиз Халилов. "Мне было 14 лет, когда мы покидали Лачин, сейчас мне 45. Это событие произошло 31 год назад. Но сегодня мы, слава богу, возвращаемся", - процитировало Халилова агентство.

Напомним, передача Бердзора (Лачина) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. Российские аналитики в 2022 году объяснили ускоренную передачу Азербайджану населенных пунктов Лачинского коридора тем, что в соглашении 2020 года по Нагорному Карабаху не определена ни территориальная принадлежность Лачинского коридора, ни его границы. Это позволило каждой из сторон по-своему трактовать договоренности, и Азербайджан, чувствуя свое силовое превосходство, добился изменения маршрута Лачинского коридора, пояснили они.

Жители Бердзора и сел Лачинского коридора вынуждены были покидать свои дома в спешке. По меньшей мере два жителя сожгли свои дома перед эвакуацией. Кроме того, жители Бердзора, уезжая из города, забрали с собой гробы с телами своих близких, оставив на местном кладбище разрытые могилы. Большинство жителей уехали, не успев завершить сборы в отведенные сроки. Бердзорцы оставили в своих домах надписи о надежде вернуться.

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