23 мая 2024, 19:00

Ликвидирована узбекская община Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд по требованию Минюста ликвидировал узбекскую общину Волгоградской области. Причиной, которую озвучило в своем требовании ведомство, стало непредоставление данных о финансировании, полученном от иностранных организаций и граждан.

Городищенский суд Волгоградской области принял решение ликвидировать общественную организацию "Узбекская община", сообщил сегодня "Коммерсант".

Как следует из решения суда, управление Минюста по Волгоградской области потребовало ликвидировать организацию, так как она своевременно не отчиталась «об объеме полученных общественным объединением от международных и иностранных организаций, иностранных лиц и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании в 2022 году".

Суд согласился с позицией Минюста, отметив, что требования ведомства  устранить нарушения не были выполнены и постановил ликвидировать организацию, указано в решении суда.

"Кавказский узел" также писал, что по итогам рейдов силовиков после теракта в "Крокус Сити Холле" указание покинуть Россию получили десятки мигрантов в том числе в Волгоградской области. Мигранты в регионах юга России жалуются на нарушения своих прав в ходе рейдов, организованных после теракта в "Крокус Сити Холле", но эти рейды не столь масштабны, как облавы на иностранцев после политических конфликтов с постсоветскими республиками, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений, отметили они.

Напомним, что ранее Ворошиловский районный суд Волгограда ликвидировал региональное отделение общественной организации "Езидская община" из-за неподачи отчетов о деятельности в Минюст.

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"Волгоградский суд обязал МВД рассмотреть дело беженцев из Афганистана", "Волонтеры помогли справиться с очередью на границе с Казахстаном в Волгоградской области", "Мигранты посетовали на дороговизну билетов из Волжского в Ташкент".

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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