22 декабря 2023, 02:55

Езидская община в Волгограде ликвидирована по требованию Минюста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ворошиловский районный суд Волгограда ликвидировал региональное отделение общественной организации «Езидская община» из-за неподачи отчетов о деятельности в Минюст. 

Ворошиловский районный суд Волгограда 21 декабря рассмотрел иск регионального управления министерства юстиции к Волгоградской областной организации «Езидская община». В заседании участвовала представитель истца, сотрудница регионального управления Минюста Марина Мансветова, передал побывавший на слушании корреспондент «Кавказского узла». 

Ответчик, председатель местной «Езидской общины» Сергей Амиров, в суд не явился. Судья зачитала его заявление: Амиров уведомил суд, что не может принять участие в заседании и не возражает против закрытия его организации. 

Во время рассмотрения дела по существу Марина Мансветова рассказала, что по месту регистрации организация «Езидская община» не располагается. В региональном комитете по делам национальностей и казачества ничего по запросу Минюста сообщить о деятельности Езидской общины в регионе не смогли – ни о характере ее деятельности, ни о количестве членов.

Езидская община в Волгоградской области была зарегистрирована в январе 2021 году, следует из озвученных на заседании материалов дела. Спустя два года Минюст направил председателю общины Амирову предупреждение с требованием до 28 февраля предоставить отчетность и к 1 марта явиться в областное управление ведомства «для составления протокола о правонарушении». Реакции на первое предупреждение, как и на второе, не последовало. 

«Таким образом, отчет за 2022 год председатель общины не предоставил. Предлагаем организацию ликвидировать и из реестра юрлиц исключить», - заявила Марина Мансветова. После перерыва судья постановила удовлетворить требование Минюста в полном объеме.

Историк Андрей Кудинов, изучавший религию езидов, признался, что не знал о существовании езидской общины в Волгоградской области. По его словам, организация за два года формального существования себя никак не проявила.

«Религия езидов синкретична, другими словами, она вмещает в себя христианство в несторианском ее виде, идеи мусульманства и, что наиболее интересно, зороастризма. Езидизм очень уникален, его интересно изучать. Общины же езидов в России крайне малочисленны и редки. Их много в Армении, например, но не в России. То, что такая община появилась в Волгоградской области удивительно. Никаких акций, мероприятий, скандалов, связанных с этой общиной я не припомню», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Кудинов.

Региональное отделение организации «Езидская община» ликвидировано на законных основаниях, считает юрист Сергей Иващенко

 «Согласно статье 44 Федерального закона N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", организация ликвидируется, если нарушает законы. Община езидов в Волгоградской области отчетов о своих мероприятиях не предоставила, адрес регистрации указала несуществующий, на предупреждения контролирующего органа не реагировала, поэтому она законно ликвидирована», - сказал Сергей Иващенко корреспонденту «Кавказского узла».

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Проблемы с религиозными свободами остаются актуальными для Южного Кавказа и России", "Езидская община Армении потребовала освободить бизнесмена Амаряна", "В Москве проходит фотовыставка о живущих на Юге России езидах и курдах". 

Автор: Вячеслав Ященко источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 декабря 2023, 05:52

  • Два уроженца Адыгеи убиты на Украине

    Чиновники администрации Шовгеновского района подтвердили гибель на Украине двух местных жителей, Александра Кутового и Артема Пономаренко. С начала военной операции на Украине, согласно официальным данным, были убиты не менее 42 военных из Адыгеи.

22 декабря 2023, 04:53

22 декабря 2023, 03:54

22 декабря 2023, 01:56

22 декабря 2023, 00:57

  • Власти сообщили о гибели на Украине семи бойцов из Ростовской области

    Даниил Фомин, Иван Попов, Сергей Божков, Сергей Полупанов, Виктор Василец, Евгений Бедросов и Владимир Коростылев погибли на Украине, сообщили власти четырех районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 351 военного из Ростовской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи