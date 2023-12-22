Езидская община в Волгограде ликвидирована по требованию Минюста

22 декабря 2023, 02:55

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Ворошиловский районный суд Волгограда ликвидировал региональное отделение общественной организации «Езидская община» из-за неподачи отчетов о деятельности в Минюст.

Ворошиловский районный суд Волгограда 21 декабря рассмотрел иск регионального управления министерства юстиции к Волгоградской областной организации «Езидская община». В заседании участвовала представитель истца, сотрудница регионального управления Минюста Марина Мансветова, передал побывавший на слушании корреспондент «Кавказского узла».

Ответчик, председатель местной «Езидской общины» Сергей Амиров, в суд не явился. Судья зачитала его заявление: Амиров уведомил суд, что не может принять участие в заседании и не возражает против закрытия его организации.

Во время рассмотрения дела по существу Марина Мансветова рассказала, что по месту регистрации организация «Езидская община» не располагается. В региональном комитете по делам национальностей и казачества ничего по запросу Минюста сообщить о деятельности Езидской общины в регионе не смогли – ни о характере ее деятельности, ни о количестве членов.

Езидская община в Волгоградской области была зарегистрирована в январе 2021 году, следует из озвученных на заседании материалов дела. Спустя два года Минюст направил председателю общины Амирову предупреждение с требованием до 28 февраля предоставить отчетность и к 1 марта явиться в областное управление ведомства «для составления протокола о правонарушении». Реакции на первое предупреждение, как и на второе, не последовало.

«Таким образом, отчет за 2022 год председатель общины не предоставил. Предлагаем организацию ликвидировать и из реестра юрлиц исключить», - заявила Марина Мансветова. После перерыва судья постановила удовлетворить требование Минюста в полном объеме.

Историк Андрей Кудинов, изучавший религию езидов, признался, что не знал о существовании езидской общины в Волгоградской области. По его словам, организация за два года формального существования себя никак не проявила.

«Религия езидов синкретична, другими словами, она вмещает в себя христианство в несторианском ее виде, идеи мусульманства и, что наиболее интересно, зороастризма. Езидизм очень уникален, его интересно изучать. Общины же езидов в России крайне малочисленны и редки. Их много в Армении, например, но не в России. То, что такая община появилась в Волгоградской области удивительно. Никаких акций, мероприятий, скандалов, связанных с этой общиной я не припомню», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Кудинов.

Региональное отделение организации «Езидская община» ликвидировано на законных основаниях, считает юрист Сергей Иващенко.

«Согласно статье 44 Федерального закона N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", организация ликвидируется, если нарушает законы. Община езидов в Волгоградской области отчетов о своих мероприятиях не предоставила, адрес регистрации указала несуществующий, на предупреждения контролирующего органа не реагировала, поэтому она законно ликвидирована», - сказал Сергей Иващенко корреспонденту «Кавказского узла».

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