Источники сообщили о задержании вице-губернатора Кубани

25 мая 2024, 00:31

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Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов задержан по делу о взятке, сообщили источники в силовых структурах. Пресс-служба администрации Краснодарского края, заявила, что сегодня Власов находился на рабочем месте.

Вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали по подозрению в получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей, сообщило 24 мая ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, взятка была получена от одного из застройщиков, проинформировало 24 мая издание 93.ru