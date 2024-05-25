Сергей Власов. Стоп-кадр видео "Кубань 24" от 15.03.24, https://rutube.ru/video/38834c7414bd83cb3bff79b84714be01/

25 мая 2024, 00:31

Источники сообщили о задержании вице-губернатора Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов задержан по делу о взятке, сообщили источники в силовых структурах. Пресс-служба администрации Краснодарского края, заявила, что сегодня Власов находился на рабочем месте.

Вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали по подозрению в получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей, сообщило 24 мая ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По предварительным данным, взятка была получена от одного из застройщиков, проинформировало 24 мая издание 93.ru

В пресс-службе краевой администрации заверили, что  Сергей Власов продолжает исполнять свои обязанности. "И 23 мая, и 24 мая вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов находился на рабочем месте", - процитировал  24 мая сообщение пресс-службы "Коммерсант".

Власову 32 года, он с 2022 года занимает должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края. Власов -  выпускник Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского, до 2019 года служил в армии. После перехода на гражданскую службу работал в главном управлении строительства Краснодарского края, которое возглавил с декабря 2021 года. В марте  2022 года Сергей Власов был назначен главой департамента строительства Краснодарского края, а через полгода получил пост вице-губернатора, указано на сайте администрации Краснодарского края.

"Кавказский узел" также писал, что 17 декабря 2022 года дело о взятке вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди было направлено на рассмотрение в суд. В феврале 2023 года он был отпущен под домашний арест.

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Примечание:

"Глава департамента архитектуры Сочи приговорен к сроку в колонии", "Бывший заммэра Сочи Юрин лишен недвижимости на 192 млн рублей", "Ким Тертица не смог оспорить приговор по делу о взятках".

Автор: "Кавказский узел"

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