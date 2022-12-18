Дело Мавриди дошло до суда

18 декабря 2022, 06:04

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Бывший вице-мэр Краснодара Кирилл Мавриди обвиняется в получении взяток, его дело направлено в Первомайский районный суд.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря по делу о взятке был задержан вице-мэр Краснодара Кирилл Мавриди. 10 января Краснодарский краевой суд продлил срок его содержания под стражей до 3 февраля.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди, пишет 16 декабря "Блокнот-Краснодар" со ссылкой на пресс-службу краевого ведомства.

Мавриди, который находится в СИЗО уже больше года, обвинен в получении взяток (пункт "в" части и часть 5 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, он, будучи первым заместителем руководителя краевого департамента строительства, брал лично и через посредников взятки от генерального директора подведомственного департамента юридического лица, руководителей ряда коммерческих структур, которые были подрядчиками по госконтракту, пишет 93.ru.

Уголовное дело Мавриди направлено на рассмотрение по существу в Первомайский районный суд Краснодара.

Комментариями бывшего чиновника по поводу предъявленного обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

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