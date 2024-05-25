Жители Киранца отказались от компенсаций за имущество

25 мая 2024, 01:30

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Передачу части территории села Азербайджану жители Киранца назвали незаконной и отказались от компенсаций за утерянное в связи с этим имущество. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отчитался об окончании делимитации участка границы Тавуш - Казах.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации. Охрана участка границы у армянского села Киранц в течение двух месяцев будет осуществляться "по переходной схеме", сообщили представители властей. В тот же день силовики пресекли попытку поджога имущества на перешедшей Азербайджану стороне, но не стали мешать сносу домов и магазина.

19 мая полицейские перекрыли дорогу в село Киранц Тавушской области и не пропустили туда оппозиционных депутатов и журналистов, а у местных жителей проверяли паспорта, прежде чем разрешить проезд. Служба нацбезопасности пояснила, что въезд в Киранц разрешен только жителям, так как там идет подготовка к охране границы с Азербайджаном. 22 мая дорога в Киранц была разблокирована. В селе установлены три пограничных столба, и два дома, три магазина и автомойка оказались на территории Азербайджана после разметки границы. Местных жителей пугает близкое размещение азербайджанских военных, рассказал староста села.

31 житель села Киранц Тавушской области Армении отказался от получения компенсаций за имущество, передаваемое Азербайджану.

Сельчане собрали подписи под своим обращением к гражданам Республики Армения и всему армянскому народу, в котором выражают свое несогласие с "незаконной делимитацией, в результате чего Азербайджану отходят принадлежащие Армении земли - строения и земельные участки жителей Киранца".

Правительство Армении, как отмечается в распространенном обращении жителей Киранца, начало выплату компенсаций. Авторы обращения отмечают, что "это незаконное отчуждение территории Армении и продажа Азербайджану армянских земель". "Это государственная измена. Ввиду этого мы, подписавшие это обращение жители Киранца, вместе с членами своих семей отказываемся от компенсации", - говорится в обращении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 мая в своем обращении к народу отчитался о проделанной работе по делимитации границ за месяц. Он отметил, что на сегодняшний день делимитировано 12,6 территории. За месяц работы установлено 43 столба. "Таким образом, в течение месяца Ереван и Баку завершили делимитацию участка границы Тавуш-Казах", - отметил он.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Тавушской области, а затем и в других регионах Армении начались акции протеста.

23 апреля была начата демаркация границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание участков линии границы между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили власти обоих государств.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле".

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