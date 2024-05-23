23 мая 2024, 10:41

Водители автобусов в Ереване прекратили забастовку

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Водители, которые объявили 22 мая забастовку из-за увольнения главного инженера компании "Ереванский автобус", прекратили сегодня акцию протеста и вышли на работу, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", 22 мая в Ереване водители около 20 маршрутов автобусов объявили забастовку с требованием восстановить на работе главного инженера компании "Ереванский автобус", уволенного новым руководством.

Водители ереванских автобусов прекратили забастовку, общественный транспорт возобновил свою работу, сообщил сотрудник мэрии Еревана.

"С раннего утра ереванский общественный транспорт вернулся к обычному графику работы", – сказал он сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, ранее водители автобусов заявили, что новый директор, назначенный 8 апреля, необоснованно увольняет сотрудников компании, а 22 мая уволили главного инженера Андраника Манукяна. Они добавили, что новое руководство не комментирует причины увольнений. Андраник Манукян призвал сотрудников и водителей вернуться к работе, но те отказались.

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Примечание:

"Водители на акции протеста в Ереване потребовали наладить поставку бензина", "Водители скорой помощи в Ереване объявили забастовку", "Сотрудники комбината в Зангезуре пригрозили руководству забастовкой".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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