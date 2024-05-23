Водители автобусов в Ереване прекратили забастовку

23 мая 2024, 10:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители, которые объявили 22 мая забастовку из-за увольнения главного инженера компании "Ереванский автобус", прекратили сегодня акцию протеста и вышли на работу, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", 22 мая в Ереване водители около 20 маршрутов автобусов объявили забастовку с требованием восстановить на работе главного инженера компании "Ереванский автобус", уволенного новым руководством.

Водители ереванских автобусов прекратили забастовку, общественный транспорт возобновил свою работу, сообщил сотрудник мэрии Еревана.

"С раннего утра ереванский общественный транспорт вернулся к обычному графику работы", – сказал он сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, ранее водители автобусов заявили, что новый директор, назначенный 8 апреля, необоснованно увольняет сотрудников компании, а 22 мая уволили главного инженера Андраника Манукяна. Они добавили, что новое руководство не комментирует причины увольнений. Андраник Манукян призвал сотрудников и водителей вернуться к работе, но те отказались.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.