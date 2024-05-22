Водители автобусов в Ереване объявили забастовку

22 мая 2024, 20:56

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Участники забастовки водителей около 20 маршрутов ереванских автобусов требуют восстановить на работе главного инженера компании "Ереванский автобус", уволенного новым руководством. Представители мэрии пообещали, что новых увольнений не будет, но им не удалось уговорить водителей вернуться на маршруты.

Водители и сотрудники компании "Ереванский автобус" протестуют против увольнения главного инженера и отставки нового директора, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир портала Factor.am.

Участники акции отметили, что новый директор, назначенный 8 апреля, необоснованно увольняет сотрудников компании, а сегодня уволили главного инженера Андраника Манукяна. Они добавили, что новое руководство не комментирует причины увольнений. Андраник Манукян призвал сотрудников водителей вернуться к работе, но те отказались.

"Глава транспортного управления заявил, что проводятся реформы, и все, кто не видит себя в реформированной транспортной системе, будут уволены. Они готовы уволить 200 административных сотрудников и свыше 1300 водителей ради своих амбиций", - заявил один из водителей в прямом эфире.

Он считает, что главный инженер мешал новому директору и его покровителям в мэрии. "Без объявления тендера для закупок привлекли компанию, которой предоставили всю бухгалтерию, которая является коммерческой тайной", - отметил участник акции.

Глава транспортного управления мэрии Еревана Вазген Арутюнян заявил, что Манукян был уволен за недобросовестное выполнение трудовых обязанностей. "Проводится аудит, который и стал основанием увольнения", - заявил он в прямом эфире.

Сам Манукян отверг обвинения. "Обоснованием увольнения стало предположение, что я мог бы привести к материальным потерям. Если есть факты, пусть докажут и привлекут к ответственности", - заявил он в прямом эфире.

Мэрия Еревана, в свою очередь, обвинила водителей в саботаже. "Благодаря жесткому контролю в рамках реформирования транспортной системы в Ереване, сократилась доля теневых доходов, а доходы от пассажироперевозок выросли. Это протест против реформ", - написал в Facebook (Meta Platforms Inc. запрещено на территории России) пресс-секретарь мэрии Ереван Айк Костанян.

Организаторов и участников забастовки привлекут к ответственности за их действия, заявил представитель столичной мэрии.

Представители оппозиционных фракций Совета старейшин Еревана встретились с главой транспортного управления столичной мэрии. Встреча прошла в присутствии журналистов, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир портала News.am.

Глава транспортного управления мэрии Еревана Вардан Арутюнян заявил, что требование сотрудников и водителей автобусной компании не будет выполнено. По его словам, главного инженера уволили за недобросовестное исполнение должностных полномочий, которое привело к последствиям", - заявил он в ходе встречи.

Арутюнян не стал разъяснять, в чем именно заключается недобросовестное исполнение обязанностей, исходя из презумпции невиновности. При этом он не исключил, что к делу будут привлечены правоохранительные органы.

Сотрудники и водители неверно интерпретировали причину увольнения, считает он. "Реформы не всем нравятся. Приведу один пример, за последний месяц ежедневная прибыль компании выросла на 4-5 миллионов драмов (10,3-12,8 тысяч долларов)", - пояснил глава транспортного управления, добавив, что с водителями проводятся разъяснительные работы.

Мэр Еревана Тигран Авинян и вице-мэр Сурен Григорян встретились с руководством компании "Ереванский автобус". Столичным властям не удалось уговорить водителей прекратить забастовку и вернуться на маршруты.

Сотрудники транспортной компании настаивают на восстановлении в должности главного инженера и требуют уволить нового директора. Участники акции отметили, что водители свыше 20 маршрутов не вышли на линию.

Тигран Авинян, в частности, заявил, что реформа направлена на улучшение условий труда и увеличение зарплаты. Но участники акции подчеркнули, что проблема не в условиях труда и зарплате, а восстановлении в должности главного инженера. По их словам, новый директор проводит кадровую чистку. "Если главный инженер окажется невиновным, его восстановят, а тот, кто неверное решение принял, будет наказан", - заявил мэр, распорядившись без его ведома не осуществлять увольнения.

"Мы можем гарантировать, что больше никого не уволят, но те, кого уволили, не будут восстановлены", - добавил Авинян, заверив, что примет главного инженера и выслушает его точку зрения.

Мэр предложил водителям прекратить забастовку, но те отказались.

"Кавказский узел" также писал, что в 13 декабря 2021 года часть водителей автобусов в Ереване отказалась выходить на маршруты и объявила забастовку, требуя от властей города повышения зарплаты на фоне обновления городского автопарка. Мэрия расценила забастовку водителей как саботаж. В тот же день водители вернулись на работу после встречи с представителем мэрии. Из-за забастовки в течение дня не работали несколько автобусных маршрутов, пожаловались пассажиры.

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