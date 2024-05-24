24 мая 2024, 06:35

Офицер из Моздокского района убит на Украине

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Лейтенант Вадим Панасенко убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 284 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 16 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 283 бойцов из Северной Осетии.

Житель Моздокского района Вадим Панасенко 1998 года рождения убит в военной операции на Украине, сообщила 23 мая в своем телеграм-канале районная администрация.

Подробностей биографии и гибели военнослужащего власти муниципалитета не привели, отметив лишь, что тот погиб "при выполнении боевых задач". Публикация проиллюстрирована фотографией молодого человека в форме с погонами лейтенанта.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 284 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Северной Осетии убит на Украине", "Три бойца из Ардонского района убиты в военной операции", "Блогеры пояснили решение Меняйло о сносе памятника в Моздоке".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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