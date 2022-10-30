Дмитрий Сысоев. Скриншот публикации мэрии Камышина https://t.me/admkam34/6640

30 октября 2022, 15:11

Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий Дмитрий Сысоев погиб на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 139 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября мобилизованный в начале месяца волгоградец Сергей Горбунов погиб на Украине. Он стал по меньшей мере 138-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель в военной операции официально подтвердили власти.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

На Украине погиб уроженец Камышина, ефрейтор Дмитрий Сысоев, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале. Публикация проиллюстрирована фотографией ефрейтора в форме с нашивкой "Вооруженные силы России".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 139 уроженцев Волгоградской области.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Мобилизованный отец троих детей из Пролетарска погиб на Украине", "Стало известно о гибели на Украине четырех ростовчан", "Власти подтвердили гибель на Украине двух военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

30 октября 2022, 15:50

30 октября 2022, 14:36

30 октября 2022, 14:08

30 октября 2022, 13:18

  • Нарушение строительных норм названо причиной масштабной аварии в Волгограде

    Часть канализационного коллектора, из-за повреждения которого без воды остались около 200 тысяч жителей Волгограда, вместо бетона была выполнена из металла, что является нарушением технологии. Металлическая труба была сильно изношена и проломилась под воздействием намокшего от дождей грунта, сообщили местные власти.

30 октября 2022, 12:44

  • Власти вернули ранее отмененные льготы для многодетных астраханских семей

    Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отменил распоряжение нескольких муниципалитетов о лишении с ноября многодетных астраханцев льготы на оплату детских садов. Муниципалитеты отменили льготы семьям, в которых много детей, и предоставили льготы семьям мобилизованным. Многодетные семьи решили, что поддержка другим осуществляется за их счет. 

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи