Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине

30 октября 2022, 15:11

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Военнослужащий Дмитрий Сысоев погиб на Украине, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 139 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября мобилизованный в начале месяца волгоградец Сергей Горбунов погиб на Украине. Он стал по меньшей мере 138-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель в военной операции официально подтвердили власти.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

На Украине погиб уроженец Камышина, ефрейтор Дмитрий Сысоев, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале. Публикация проиллюстрирована фотографией ефрейтора в форме с нашивкой "Вооруженные силы России".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 139 уроженцев Волгоградской области.

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