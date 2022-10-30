Мобилизованный волгоградец погиб на Украине

30 октября 2022, 12:14

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Волгоградец Сергей Горбунов, который в начале октября был мобилизован и направлен в зону проведения спецоперации, погиб на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 138 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий Рустам Ахмедов погиб на Украине, информацию о его смерти подтвердила администрация Дубовского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 137 уроженцев Волгоградской области.

Сергею Горбунову было 33 года, у него остались жена и маленький сын. Официально гибель военнослужащего подтвердили в военном комиссариате Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102».

Сергей Горбунов родился и вырос в Волгограде. После окончания школы прошел срочную службу, затем вернулся на гражданку и пошел работать на завод имени Петрова. Как гласит запись на траурной табличке, Сергей Горбунов погиб 24 октября . Он похоронен на Аллее Памяти Верхнезареченского кладбища Тракторозаводского района Волгограда, сообщает V1.RU.

Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 138 уроженцев Волгоградской области.

Напомним, что по данным властей в России мобилизовано 300 тысяч человек, 82 тысячи из них направлены в зону военной операции. Новых мобилизационных заданий не планируется, сообщил 29 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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