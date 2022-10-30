Сергей Горбунов, фото: Алексей Волхонский, https://v1.ru/text/gorod/2022/10/28/71774399/

30 октября 2022, 12:14

Мобилизованный волгоградец погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Волгоградец Сергей Горбунов, который в начале октября был мобилизован и направлен в зону проведения спецоперации, погиб на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 138 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий Рустам Ахмедов погиб на Украине, информацию о его смерти подтвердила администрация Дубовского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 137 уроженцев Волгоградской области.

Сергею Горбунову было 33 года, у него остались жена и маленький сын. Официально гибель военнослужащего подтвердили в военном комиссариате Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102».

Сергей Горбунов родился и вырос в Волгограде. После окончания школы прошел срочную службу, затем вернулся на гражданку и пошел работать на завод имени Петрова. Как гласит запись на траурной табличке, Сергей Горбунов погиб 24 октября. Он похоронен на Аллее Памяти Верхнезареченского кладбища Тракторозаводского района Волгограда, сообщает V1.RU.

Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 138 уроженцев Волгоградской области.

Напомним, что по данным властей в России мобилизовано 300 тысяч человек, 82 тысячи из них направлены в зону военной операции. Новых мобилизационных заданий не планируется, сообщил 29 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Мобилизованный отец троих детей из Пролетарска погиб на Украине", "Стало известно о гибели на Украине четырех ростовчан", "Власти признали гибель на Украине четырех уроженцев Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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