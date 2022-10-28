Шойгу отчитался о завершении частичной мобилизации в России

28 октября 2022, 18:01

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Мобилизовано 300 тысяч человек, 82 тысячи из них уже направлены в зону военной операции. Новых мобилизационных заданий не планируется, сообщил сегодня глава Минобороны россии Сергей Шойгу.

"Кавказский узел" писал, что частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Глава Дагестана Сергей Меликов вечером 17 октября в своем Telegram-канале заявил, что в республике процесс частичной мобилизации должен завершиться в скором времени. Пользователи соцсети отреагировали на это заявление Меликова скептически. Они отметили, что мобилизация завершается решением президента России, а не главы региона.Частичная мобилизация завершена в тех регионах, которые выполнили нормативы по численности, но по всей стране решение о завершении этого процесса пока не принято, указал 18 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В России завершена частичная мобилизация, сообщил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. "Отправку граждан по мобилизации прекратили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание, 300 тысяч человек, выполнено. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат комплектование войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту", - заявил министр на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале "Кремль. Новости".

Шойгу сообщил, что 82 тысячи человек уже направлены на фронт, остальные проходят подготовку. "82 тысячи человек находятся в районах проведения специальной военной операции, из них 41 тысяча действует в составе подразделений", - следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале "Смотри медиа".

Министр также добавил, что средний возраст мобилизованных - 35 лет. По его словам, все имевшиеся проблемы с обеспечением войск решены. "На начальном этапе были проблемы со снабжением разными видами довольствия. Сейчас эти проблемы решены. Все прибывшие в войска обеспечены всеми видами довольствия, формой одежды, экипировкой", - заявил Шойгу.

"Кавказский узел" также писал, что 25 октября мобилизованные астраханцы, которые находятся в Северной Осетии, обратились к губернатору Игорю Бабушкину с просьбой предоставить им спальные мешки. Глава региона пообещал сегодня "в ближайшее время" обеспечить их спальниками, отметив, что астраханцы, проходящие подготовку в Чечне, попросили предоставить и другое оснащение.

В ряде регионов после объявления частичной мобилизации прошли акции протеста. Так, акции 25 и 26 сентября в Махачкале закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел после протестов. Адвокат Надежда Бородкина заявила, что некоторые участники митингов подверглись пыткам. МВД по Дагестану пообещало наказать полицейских, которые превысили полномочия. К 8 октября число осужденных после протестов в Махачкале достигло 148.

Власти Дагестана выбрали силовой метод подавления акций против мобилизации и привлечения их участников к ответственности, в том числе уголовной. В Кабардино-Балкарии чиновники вышли к протестующим жителям для диалога, однако ряд участниц акции протеста были привлечены к административной ответственности. Правозащитники и активисты общественных организаций Кабардино-Балкарии назвали незаконным привлечением к административной ответственности граждан, участвовавших в акциях протеста в Нальчике 25-26 сентября, и потребовали прекратить их административное преследование. Кроме того, они поставили вопрос об избирательном характере мобилизации, при котором дети чиновников не оказываются в списках тех, кто получает повестки.

Силовики заставили родственников участниц протестов в Грозном избить их, после чего принудительно мобилизовали мужчин из их семей, сообщили правозащитники Олег Орлов и Оюб Титиев. Рамзан Кадыров заявил, что родные вышедших на площадь в Грозном женщин направлены на Украину.

Уроженцы Северного Кавказа ранее называли частичную мобилизацию непропорциональной. В частности, жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова в обращении к Владимиру Путину заявила, что в Дагестане мобилизуются неподготовленная к боевым действиям молодежь. Также сомнение в том, что в немусульманских регионах мобилизуют сопоставимое с республиками Северного Кавказа число людей, выразили 30 сентября участники акции у мечети в Москве.

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