Правозащитники потребовали прекратить преследование участников протеста против мобилизации в Нальчике

16 октября 2022, 08:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Правозащитники и активисты общественных организаций Кабардино-Балкарии назвали незаконным привлечением к административной ответственности граждан, участвовавших в акциях протеста в Нальчике 25-26 сентября, и потребовали прекратить их административное преследование. Кроме того, они поставили вопрос об избирательном характере мобилизации, при котором дети чиновников не оказываются в списках тех. кто получает повестки.

Как сообщал "Кавказский узел", Кабардино-Балкария стала единственным регионом Северного Кавказа, где чиновники выходили для личного диалога с протестующими против мобилизации. Так, 26 сентября в ходе двухчасового общения с протестующими чиновники предложили им изложить свои претензии на бумаге, а тех, кого мобилизовали в нарушение установленных указом президента норм и требований, пообещали "вернуть обратно". Днем ранее, 25 сентября, с участницами акции протеста в Нальчике встретились секретарь Совета безопасности при главе республики Казбек Татуев и министр по делам национальностей Анзор Курашинов. Казбек Татуев предложил женщинам написать письмо на имя Казбека Кокова и записаться к нему на прием, после чего женщины разошлись. По данным на 3 октября не менее 20 протоколов поступило в Нальчикский горсуд, участники акций обвинены по статьям о дискредитации армии, нарушении порядка проведения публичных мероприятий и неповиновении полиции.

25-26 сентября собравшиеся у Дома правительства в Нальчике, родственники мобилизованных, настаивали на встрече с высшим должностным лицом региона, ответственного за ход проведения частичной мобилизации, чтобы донести и разобраться со случаями нарушений при мобилизации, напомнили правозащитники и активисты в письме на имя главы республики Казбека Кокова, опубликованном 15 октября на сайте Кабардино-Балкарского правозащитного центра.

"Вышедшие на встречу к участникам республиканские чиновники вместо реального разрешения озвученных проблем обвинили их в пиаре и не нашли лучшего способа урегулировать ситуацию, как привлечь к административной ответственности", - указали авторы письма.

В результате десятки человек были привлечены к административной ответственности по нескольким статьям: за дискредитацию российских вооруженных сил, нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В отношении некоторых составлено по два протокола об административном правонарушении. Нальчикский суд наложил огромные штрафы по сфабрикованным административным делам, констатировали правозащитники.

"Считаем, что в действиях этих людей нет состава инкриминируемого правонарушения: люди в отчаянии вышли защитить нарушенные права и интересы своих близких", - указали авторы письма.

Ограничение прав и свобод граждан недопустимо, не иначе как в рамках установленным ст.87 Конституции РФ и Федерального закона «О военном положении». Согласно ч.4 ст.1 ФЗ «О военном положении», в соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом лишь в период действия военного положения права и свободы граждан Российской Федерации могут быть ограничены в той мере, в какой это необходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Как известно, указом президента на территории РФ или в отдельных ее местностях особый правовой режим не вводился, отметили правозащитники.

Они потребовали поставить перед правоохранительными органами вопросы о незаконности привлечения к административной ответственности граждан, присутствовавших на площади у Дома правительства 25-26 сентября 2022 г. в силу отсутствия в их действиях состава какого-либо правонарушения, проверить факты, когда дети представителей всех органов власти не попадают в списки мобилизуемых и принять соответствующие меры реагирования, а также обратиться в федеральные органы власти о приостановке мобилизации представителей республики, "так как это может привести к серьезным и невосполнимым потерям национального генофонда народов, которые в недавнем прошлом, как известно, были подвергнуты тяжелейшим испытаниям с беспрецедентными потерями".

Письмо подписали председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков, председатель Кабардино-Балкарского отделения Ассоциаций Жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов, председатель Координационного Совета адыгских общественных объединений Аслан Бешто, общественный деятель Алик Шашев, правозащитник Ольга Бегретова-Эфендиева.

Комментариев представителей главы республики в связи с обращением правозащитников пока не поступало.

Информация о том, как жители юга России отреагировали на объявленную мобилизацию, собрана на странице "Кавказского узла" "Мобилизация и протесты".

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