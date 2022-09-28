Дагестан выбрал силовой путь борьбы с противниками мобилизации

28 сентября 2022, 22:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Дагестана выбрали силовой метод подавления акций против мобилизации и привлечения их участников к ответственности, в том числе уголовной. В Кабардино-Балкарии чиновники вышли к протестующим жителям для диалога, а власти Чечни пообещали отправить мужей участниц протестов на Украину.

Как писал "Кавказский узел", на Северном Кавказе уличные протесты против объявленной 21 сентября мобилизации проходили в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чечне. Наиболее масштабные акции протеста прошли 25 и 26 сентября в Махачкале, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты в столице Дагестана.

Акции протеста против мобилизации проходили также в регионах ЮФО: Волгоградской области и Краснодарском крае, о них можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мобилизация: как протестует юг России". Материалы об этих протестах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

Чиновники в Кабардино-Балкарии попытались лично успокоить протестующих

Кабардино-Балкария стала единственным регионом Северного Кавказа, где чиновники вышли для диалога с протестующими против мобилизации. Так, 26 сентября в акции протеста против мобилизации приняли участие в Нальчике около 100 человек. При этом вышедшие к ним представители властей заявили, что противники мобилизации ведут себя "неконструктивно". "Перестаньте работать на какой-то ненужный пиар", - сказал, в частности, один из чиновников, и эти слова вызвали возмущение собравшихся.

В ходе двухчасового общения с протестующими чиновники предложили им изложить свои претензии на бумаге, а тех, кого мобилизовали в нарушение установленных указом президента России норм и требований, пообещали "вернуть обратно".

Днем ранее, 25 сентября, с участницами акции протеста в Нальчике, на которую вышли около 20 женщин, встретились секретарь Совета безопасности при главе республики Казбек Татуев и министр по делам национальностей Анзор Курашинов. Казбек Тетуев предложил женщинам написать письмо на имя главы республики Казбека Кокова и записаться к нему на прием, после чего женщины разошлись.

22 сентября жительницы Баксана на встрече с чиновниками и представителями военкомата около местного Дворца культуры выступили против мобилизации. Один из чиновников призвал их "не поднимать шум", но это лишь сильнее возмутило собравшихся. По версии мэрии, несколько женщин "на эмоциях высказали свои претензии" по вопросам мобилизации и, получив ответы, разошлись.

На сайте управления МВД по Кабардино-Балкарии к 22.00 28 сентября не содержится заявлений по поводу протестов против мобилизации. На сайте Нальчикского городского суда к этому же времени нет информации о поступивших в суд материалах об административных правонарушениях по "митинговым" статьям после объявления частичной мобилизации.

Призыв к митингу в Чечне привел к публичному порицанию

В Чечне 20 сентября, за день до объявления мобилизации, в WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей собраться на митинг перед мечетью в Грозном и выступить против отправки сыновей на Украину. 21 сентября силовики в Грозном пресекли акцию, а женщин, ехавших на акцию из Шалинского района, задержали в пути, рассказали местные жительницы.

Рамзан Кадыров подтвердил, что в Грозном прошла акция противников мобилизации, которых он назвал врагами народа. Мужей протестовавших женщин глава Чечни предложил отправить на Украину.

"Эти женщины, которые вышли, поддавшись призыву (Ахмеда) Закаева, у них дома нет мужчин, чтоб их остановить, поэтому я решил их призвать. Вот кого мы призвали и призовем, это мужчин, чьи женщины вот так выйдут и вышли. На передовую отправим", - перевел "Кавказский узел" слова Рамзана Кадырова в видеоролике, опубликованном 24 сентября в YouTube-канале ЧГТРК "Грозный".

Ахмед Закаев – специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Он объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме и получил политическое убежище в Великобритании, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке об Ахмеде Закаеве.

На следующий день глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что встретился с Кокой Азиевой, автором аудиосообщения с призывом к митингу. Он отчитал ее и объявил "вот таких ничего не подозревающих безобидных женщин" жертвами провокаторов. Дудаев заявил Азиевой, что все, кто отправился из Чечни на Украину, поехали туда добровольно.

Тем не менее на следующий день после митинга Кадыров заявил, что частичная мобилизация в Чечне проводиться не будет. Он объяснил это тем, что план по отправке бойцов на Украину республика уже перевыполнила на 254%.

Власти Дагестана предпочли разгонять и задерживать протестующих



В Махачкале 26 сентября силовики пресекли акцию протеста против мобилизации, на площади произошла массовая драка. Только в отдел по Советскому району Махачкалы были доставлены, по данным правозащитников, 150 человек. В Хасавюрте в этот день также прошли силовые задержания участников акций протеста против мобилизации.

Около 30 уголовных дел о применении насилия к представителям власти расследуется в Махачкале в связи с протестами против мобилизации, два человека арестованы, сообщили 28 сентября правозащитники. В суды Махачкалы и Хасавюрта поступило 163 административных дела, по восьми делам в Махачкале и пяти в Хасавюрте назначено наказание, еще восемь материалов рассмотрены и возвращены в полицию из-за нарушений, следует из информации на сайтах судов.

По меньшей мере восемь человек, задержанных на площади в Махачкале, были отправлены под административный арест, еще три девушки приговорены к штрафам. Некоторые из задержанных заявили, что не участвовали в акции протеста, а на площади оказались случайно.

25 сентября силовики в Махачкале жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным "Черновика", были задержаны около 100 человек, а всего в митинге приняли участие около 300 человек, некоторые присоединились к митингу стихийно.

По словам журналиста издания "Новое дело" Идриса Юсупова, который был задержан 26 сентября, в этот день на площади он встретил сотрудника администрации Махачкалы Магомеда Абдурашидова, который, по словам Юсупова, днем ранее выступил перед собравшимися возле Русского театра и "выразил сомнение в том, что после разгона (акции 25 сентября) будет повторение".

25 сентября прошла также массовая акция в селе Эндирей Хасавюртовского района. Согласно видеозаписям, сделанным очевидцами, на акцию вышли по меньшей мере несколько десятков человек. Силовики автоматными очередями попытались разогнать протестующих. Участники акции протеста в селе Эндирей прекратили ее после встречи с представителями властей, сообщила администрация Хасавюртовского района.

Ранее, 22 сентября, жители Бабаюртовского района Дагестана перекрыли федеральную трассу в знак протеста против мобилизации. Жители республики, получившие повестки из военкоматов, рассказали «Кавказскому узлу», что переживают за своих жен и детей, которые останутся без их поддержки.

В тот же день в соцсетях распространилось видео, на котором собравшиеся у военкомата Бабаюртовского района местные жители спорят с сотрудницей комиссариата. 23 сентября глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил за "бесстрашие и отвагу" сотрудницу военкомата, которая раскритиковала мужчин, выступивших против мобилизации.

Власти Дагестана отказались признать уличные протесты в республике инициативой местных жителей. 26 сентября Сергей Меликов заявил, что акции в Махачкале были подготовлены и управлялись "в том числе из-за рубежа". Вслед за ним премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что протесты против мобилизации в Дагестане инспирированы из-за границы, а МВД объяснило жесткий разгон протестующих их агрессивностью. Чиновники могли бы успокоить протестующих, но предпочли наблюдать за акциями издалека, упрекнул коллег участник совещания в Миннаце Дагестана.

Глава Дагестана Сергей Меликов 28 сентября пояснил, почему не вышел к протестующим. "А к кому я там должен был выходить, они все в масках, никого не узнаешь, никого там идентифицировать нельзя, никто там свою фамилию не назовёт, имени - тоже. Начнёшь подходить – они убегать начинают. Я всё это проходил. Бегать за ними я не буду", – заявил он в интервью, опубликованном в Telegram-канале "Что там у дагестанцев?".

По его словам, события в Махачкале нельзя назвать протестами, так как "никаких лозунгов не было", а опубликованные в интернете кадры, на которых видны силовые методы разгона полицией митингующих, Меликов назвал срежиссированными. "Были оскорбления сотрудников полиции, были оскорбления органов власти – это же не протест. Это хулиганство, это нарушение общественного порядка. Больше того, когда сотрудники полиции, если вы посмотрите на те же срежиссированные ролики. (...) Их сегодня выставляют какими-то… Они, оказывается, детей били, они, оказывается, девочек били. У кого-то есть какие-то кадры, наверняка постановочные", – сказал Меликов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.