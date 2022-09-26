Нальчанки потребовали мобилизовать детей чиновников

26 сентября 2022, 20:58

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Участницы акции протеста против мобилизации в Нальчике эмоционально спрашивали чиновников, которые вышли к протестующим, отправили ли те на военную операцию своих детей. Чиновники в ответ предложили женщинам письменно изложить претензии и пообещали вернуть незаконно мобилизованных, если такие есть.

Как писал "Кавказский узел", чиновники вышли сегодня к участникам акции протеста против мобилизации в Нальчике, но вместо ответов на вопросы о мобилизации обвинили протестующих в пиаре. Акция проходила в напряженной эмоционально обстановке.

Акция против частичной мобилизации жителей Кабардино-Балкарии для участия в специальной военной операции на Украине анонсировалась заранее в социальных сетях. На мероприятие, назначенное на 15 часов, постепенно собралось около ста человек, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

На площади присутствовали сотрудники правоохранительных органов, за мероприятием они наблюдали со стороны. Силу к протестующим в Нальчике не применяли.

К собравшимся вышли главы администраций Баксанского и Терского районов Хачим Мамхегов и Муаед Дадов, а также заместитель руководителя администрации главы Кабардино-Балкарии Идрис Тлупов, министр по делам национальностей и общественных проектов Анзор Курашинов и другие.

Женщины высказывали претензии по поводу того, что мужчин из Кабардино-Балкарии забирают в рамках частичной мобилизации, спрашивали, сколько людей еще заберут, при этом периодически переходя на повышенный тон и эмоциональные высказывания.

"Вы своих детей отправили на (военную операцию)?" - спрашивали протестующие у чиновников и интересовались, почему чиновники сами не участвуют в военной операции.

Чиновники в ответ предложили женщинам изложить свои претензии на бумаге. Тех, кого мобилизовали в нарушение установленных указом президента России норм и требований, чиновники пообещали "вернуть обратно". "Вы скажите нам, кого призвали незаконно, фамилия, имя, мы разберемся, и вернем этого человека", - заявил один из представителей власти.

Однако конкретных фамилий никто из участниц акции не привел. Ни одна из участниц акции не ответила также утвердительно на вопрос, пришла ли уже повестка ее мужу или сыну. Одна из женщин рассказала, что сына у нее нет, но ее беспокоит "сохранность генофонда нации".

Видео с акции противников мобилизации в Нальчике опубликовано в Telegram-канале Mash. "Не надо наших детей отправлять. Не надо!" - кричит одна из женщин на видео. Чиновник пытается ей возражать, но она его не слушает. "Не надо. Ты сам пиарщик, пиарится здесь он", - заявляет она чиновнику.

После двухчасового общения на повышенных тонах участники акции разошлись, проинформировал корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 25 сентября жительницы Кабардино-Балкарии на акции протеста в Нальчике потребовали не мобилизовывать их родственников, а также настаивали на встрече с главой Кабардино-Балкарии. Нельзя допустить отправки в зону спецоперации мужчин без профессиональных навыков в военном деле, заявили противницы мобилизации, выразив опасения за мужей и сыновей.

Информация о том, как жители юга России отреагировали на объявленную мобилизацию, собрана на странице "Кавказского узла" "Мобилизация и протесты".

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