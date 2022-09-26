Участники акции в Нальчике потребовали от чиновников ответов на вопросы о мобилизации

26 сентября 2022, 17:12

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Чиновники вышли к участникам акции протеста против мобилизации в Нальчике, но вместо ответов на вопросы о мобилизации обвинили протестующих в пиаре.

"Кавказский узел" писал, что 25 сентября жительницы Кабардино-Балкарии на акции протеста в Нальчике потребовали не мобилизовывать их родственников, а также настаивали на встрече с главой Кабардино-Балкарии. Нельзя допустить отправки в зону спецоперации мужчин без профессиональных навыков в военном деле, заявили противницы мобилизации, выразив опасения за мужей и сыновей.

На акцию против мобилизации жители Нальчика вышли и сегодня, она началась около 15.00 мск. На площадь пришли около 100 человек, к ним вышли представители власти и отвечают на их вопросы, сообщил в 16:40 корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Подвал Дагестана", чиновников на площади в Нальчике окружило кольцо участников акции. Один из чиновников, который вышел к собравшимся, заявил им, что они ведут себя "неконструктивно".

"Перестаньте работать на какой-то ненужный пиар", - заявил он. Это заявление вызвало возмущение собравшихся. "Какой пиар?" - возмутилась одна из женщин. "Вы точно пиаритесь, абсолютно правильно, вы просто пиаритесь", - поддержала ее другая участница акции.

"Если бы твой ребенок находился бы там?" - спросила первая женщина. "Я находился там, где находился, и я никому не пожелаю находиться в этой ситуации", - отреагировал чиновник. "Поэтому ты отправил этих детей?" - поинтересовалась она. Однако чиновник снял с себя ответственность за происходящее. "Я никого никуда не отправлял. А вот федеральные законы нужно исполнять", - заявил он.

Один из чиновников наблюдал за перепалкой с легкой ухмылкой. "Что вы улыбаетесь?" - возмутилась одна из женщин, после этого чиновник достал из кармана телефон и стал его рассматривать, следует из видеозаписи.

Информация о том, как жители юга России отреагировали на объявленную мобилизацию, собрана на странице "Кавказского узла" "Мобилизация и протесты".

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