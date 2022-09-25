Противницы мобилизации в Нальчике выразили опасения за своих близких

25 сентября 2022, 21:11

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Участницы акции против мобилизации в Нальчике потребовали встречи с главой Кабардино-Балкарии. Нельзя допустить отправки в зону спецоперации мужчин без профессиональных навыков в военном деле, заявили противницы мобилизации, выразив опасения за мужей и сыновей.

"Кавказский узел" писал, что сегодня жительницы Кабардино-Балкарии на акции протеста в Нальчике потребовали не мобилизовывать их родственников.

Участницы акции, собравшей, по подсчетам корреспондента "Кавказского узла", не больше двадцати женщин , выразили протест против отправки мужчин в зону военной операции по мобилизации.

С женщинами встретились секретарь Совета безопасности при главе Кабардино-Балкарии Казбек Татуев и министр по делам национальностей, общественным проектам Кабардино-Балкарии Анзор Курашинов. Они объяснили протестующим, что частичная мобилизация проводится по указу президента России, а уклонение от призыва будет преследоваться в уголовном порядке.

Женщины настаивали, что России нужна профессиональная армия, а не резервисты, которые хоть и служили, но уже утратили свои армейские навыки. Одна из протестующих женщин выразила опасение, что мобилизуют ее племянников и зятьев. «Им пока не принесли повестки, но это не гарантия того, что не призовут позже», - сказала участница акции корреспонденту "Кавказского узла". Пока мужу только одной из пришедших на акцию женщин принесли повестку, рассказали участницы протеста.

Казбек Тетуев предложил женщинам написать письмо на имя главы Кабардино-Балкарии и записаться к нему на прием в установленном порядке, после чего женщины разошлись.

"Кавказский узел" писал также, что жительницы Баксана на встрече с чиновниками около местного Дворца культуры выступили против мобилизации. Один из чиновников призвал их "не поднимать шум", но это лишь сильнее возмутило собравшихся. По версии мэрии, несколько женщин "на эмоциях высказали свои претензии" по вопросам мобилизации и, получив ответы, разошлись.

Подлежащие мобилизации мужчины призывного возраста не могут покидать пределы Кабардино-Балкарии, даже если пока не получили повестку, сказал 24 сентября представитель военного комиссариата Кабардино-Балкарии.

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