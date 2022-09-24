Представитель военкомата Кабардино-Балкарии разъяснил запреты для подлежащих мобилизации

24 сентября 2022, 17:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мужчины призывного возраста, подлежащие мобилизации, на сегодняшний день свободно могут перемещаться по Кабардино-Балкарии, но не могут покидать ее пределы, даже если пока не получили повестку, объяснил представитель военного комиссариата Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что 22 сентября, после того, как президент России объявил частичную мобилизацию, в Тelegram-канале администрации Баксанского района был опубликован приказ военного комиссара КБР, согласно которому военнослужащим запаса, даже не получившим мобилизационные предписания или повестку, запрещается выезжать из Баксана, а также Баксанского и Зольского районов. Владельцам автотранспорта приказано предоставить машины в распоряжение военных. Позже публикация с приказом была удалена.

"Кавказский узел" пока не располагает официальным подтверждением того, что приказ о запрете покидать Баксан и два района Кабардино-Балкарии действительно был издан, и не может проверить, означает ли удаление публикации с текстом приказа, что его действие отменено. Однако представитель военного комиссариата республики сегодня сообщил, что в пределах Кабардино-Балкарии перемещение мужчин не ограничивается. В частности на вопрос, есть ли распоряжение о запрете покидать Баксан мужчинам призывного возраста, подпадающим под мобилизацию, дежурный военного комиссариата КБР по фамилии Хубиев ответил отрицательно. При этом он подчеркнул, что покинуть республику подлежащие мобилизации мужчины не смогут и что такие попытки будут пресекаться.

"Из республики вас не пустят, если вы призывного возраста. Повестки все еще разносят, еще не закончили, оповещение все еще идет", - сообщил дежурный военного комиссариата Кабардино-Балкарии.

На вопрос, что подразумевалось в опубликованном за подписью военного комиссара Кабардино-Балкарии приказе под необходимостью явки по месту призыва на автотехнике, в дежурной части пояснили, что речь идет о внедорожниках и иной спецтехники, которая подлежит постановке на учет на случай войны.

"Внедорожники ставят на учет в случае войны. Сейчас война не объявлена, а лишь мобилизация. Лошадей, внедорожники ставят на учет, даже если вы покупаете новую "Ниву" — ставится на учет, кони все ставятся на учет на случай войны. Но сейчас не война, а частичная мобилизация", - пояснил представитель комиссариата.

На вопрос, до какого возраста предусмотрено ограничение на перемещение потенциальных призывников за пределы региона, соответствует ли этот возраст заявленному президентом России Путиным (до 35 лет), в комиссариате сообщили, что по республике таких возрастных ограничений не предусмотрено.

"Нет, тут призываются, подходят [под мобилизацию] люди и после 40 лет, и 50 лет подходят. В каждом районе комиссар решает подходите ли вы или нет", - сказал дежурный.

"Кавказский узел" также писал, что 21 сентября стало известно, что в Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации. Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что не вводил ограничений на передвижение для военнообязанных.

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