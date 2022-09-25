25 сентября 2022, 17:48

Акция против мобилизации собрала в Нальчике не менее десяти женщин

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жительницы Кабардино-Балкарии на акции протеста в Нальчике потребовали от представителей властей не мобилизовывать их родственников.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября стало известно, что жительницы Баксана на встрече с чиновниками около местного Дворца культуры выступили против мобилизации. Один из чиновников призвал их "не поднимать шум", но этот призыв вызвал возмущение собравшихся, следует из опубликованного видео. По версии мэрии, несколько женщин "на эмоциях высказали свои претензии" по вопросам мобилизации и, получив ответы, люди разошлись, инцидентов не зафиксировано.

Возле Дома правительства в Нальчике сегодня собрались около 20 женщин, протестующих против мобилизации их родственников, сообщили очевидцы.

По словам очевидцев, к протестующим вышли представители власти, сообщает Telegram-канал The Circassian Times.

Публикация проиллюстрирована видеороликами, на которых видны около десятка женщин, собравшихся на площади. Неподалеку видны несколько сотрудников полиции.

Женщины высказывают свое недовольство действиями властей двум мужчинам, обращаясь к ним как к представителям власти. Беседа проходит спокойно, лишь одна женщина высказалась эмоционально. "Не отдам своего мужа, понятно? Не отдам, даже если меня застрелят!" – говорит она на видео.

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Примечание:

"Пожилой офицер запаса мобилизован под Волгоградом вопреки заключению врачей", "Пользователи соцсети возмутились запретом военкома Дагестана покидать города", "Три города юга России выделились уличными протестами против мобилизации".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 сентября 2022, 16:59

  • Силовики в Махачкале задержали участников акции против мобилизации

    Сотрудники полиции задержали в Махачкале участников акции протеста против мобилизации. Протестующие преградили путь полицейским машинам и попытались убедить силовиков отпустить задержанных, полицейский ударил одну из женщин, следует из обнародованных в Telegram видео с места событий.

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