Число арестованных за участие в протестах в Махачкале выросло до восьми

28 сентября 2022, 11:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

По меньшей мере восемь человек арестованы за участие в акции протеста против мобилизации в Махачкале, еще три девушки приговорены к штрафам. Некоторые из задержанных заявили, что не участвовали в протесте.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября Советский райсуд Махачкалы приговорил к пяти суткам ареста четырех участников акций против мобилизации. В ночь на 28 сентября стало известно, что на пять суток арестована журналист Юлия Вишневецкая, освещавшая акцию протеста против мобилизации.

26 сентября на площади в Махачкале, где собрались участники акции протеста против мобилизации, произошла массовая драка, и силовики начали задерживать пришедших на площадь. Только в отдел по Советскому району было доставлено 150 человек, половина из них оставлена в полиции до 28 сентября, сообщили правозащитники.

Советский райсуд Махачкалы оштрафовал на 15 тысяч рублей участницу акции протеста Марию Юристовскую, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* в своем Telegram-канале "ОВД-Инфо LIVE".

Юристовскую 27 сентября отпустили из отдела полиции по Советскому району, где на нее составили протокол по статье о нарушении правил участия в акции, повлекшем помехи движению (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). "Вероятно, смягчающим обстоятельством стало то, что у Юристовской есть месячный ребенок", - говорится в публикации.

Часть 6.1 статьи 20.2 КоАП предусматривает для граждан штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Вечером 27 сентября, после решений об аресте четырех человек, в Советском райсуде были вынесены решения по делам еще по меньшей мере пяти человек, сообщает RusNews.

В частности, суд приговорил к штрафам в 10 тысяч рублей двух девушек. "Девушки смело заявили о своём случайном нахождении в центре Махачкалы. Также сообщили об унижениях со стороны полицейских в отделе (унижения были связаны с раскрытием хиджаба)", - говорится в публикации в Telegram-канале издания.

К трем суткам ареста приговорен молодой человек по имени Магомед. "Он аварец, плохо понимает русский язык. Парень работает в школе и живет там же, вчера (26 сентября. – Прим. "Кавказского узла") он нёс к другу стирать вещи, и его задержали. Магомед подписал пустой бланк, где написано, что он признает вину, который ему вручили сотрудники полиции. Судья назначила ему 3 суток ареста", - говорится в другой публикации, размещенной изданием поздно вечером 27 сентября.

К трем суткам ареста приговорен и молодой человек, работающий в Москве в частном охранном предприятии. "Парень не признал вину. Судья назначил ему меру пресения в виде ареста на трое суток", - сообщило издание.

Также суд рассмотрел дело молодого человека по имени Рамзан. "26 сентября парень случайно оказался на площади Ленина, поскольку у него сломалась машина и ему нужно было выйти из неё. Рамзана сразу скрутили полицейские, и он не читая подписал всё, что ему вручили силовики. Суд вынес молодому человеку меру пресечения в виде ареста на 5 суток", - сообщило поздно вечером 27 сентября издание.

На сайтах районных судов Махачкалы, по состоянию на 11.00 мск, нет информации о решениях по делам задержанных на акциях протеста.

Где и как протестуют на юге России против мобилизации, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мобилизация: как протестует юг России". Материалы об этих протестах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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