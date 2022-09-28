Журналистка Вишневецкая арестована в Махачкале

28 сентября 2022, 08:31

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Суд в Махачкале арестовал на пять суток корреспондента "Радио Свобода"* Юлию Вишневецкую, освещавшую акцию протеста против мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября на месте акции протеста в Махачкале была задержана корреспондент "Радио Свобода"* Юлия Вишневецкая, которая выполняла там редакционное задание.

26 сентября на площади в Махачкале, где собрались участники акции протеста против мобилизации, произошла массовая драка, и силовики начали задерживать пришедших на площадь. Только в отдел по Советскому району было доставлено 150 человек, половина из них оставлена в полиции до 28 сентября, сообщили правозащитники. 27 сентября Советский райсуд начал рассматривать дела участников акции, четверым из них суд назначил арест на пять суток.

Юлия Вишневецкая, освещавшая акцию протеста против мобилизации, арестована на пять суток по решению суда, сообщило в ночь на 28 сентября RusNews.

"Несмотря на поздний вечер, в Махачкале продолжаются судебные процессы. Почти все дела проходят в ускоренном режиме", - сообщило издание в своем Telegram-канале, отметив, что "практически всем задержанным" назначают штрафы либо аресты. Сколько дел было рассмотрено, издание не сообщило.

Напомним, 26 сентября силовики задержали также журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова и главреда RusNews Сергея Айнбиндера, пришедших освещать акцию. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику. 27 сентября полицейские отпустили Юсупова и Айнбиндера. В дежурной части у них приняли заявления о проверке действий сотрудников полиции, которые удерживали журналистов в отделе, но не стали регистрировать их.

Где и как протестуют на юге России против мобилизации, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мобилизация: как протестует юг России". Материалы об этих протестах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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