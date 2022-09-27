Журналистка "Радио Свобода" более суток остается в полиции Махачкалы

27 сентября 2022, 19:26

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Силовики задержали внештатного корреспондента "Радио Свобода"* Юлию Вишневецкую на акции протеста в Махачкале 26 сентября, с ней нет связи более суток.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября на площади в Махачкале, где собрались участники акции протеста против мобилизации, произошла массовая драка, и силовики начали задерживать пришедших на площадь. Также стало известно о задержании журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова и главреда RusNews Сергея Айнбиндера, пришедших освещать акцию. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику. Сегодня полицейские отпустили Юсупова и Айнбиндера. В дежурной части у них приняли заявления о проверке действий сотрудников полиции, которые удерживали журналистов в отделе, но не стали регистрировать их.

26 сентября в Махачкале силовики пресекли акцию протеста против мобилизации, на площади произошла массовая драка. Только в отдел по Советскому району Махачкалы было доставлено 150 человек, половина из них оставлена в полиции до 28 сентября, сообщили сегодня правозащитники. Советский районный суд Махачкалы назначил четырем участникам акции против мобилизации по пять суток административного ареста, всего сегодня планируется рассмотреть 20 дел.

В Махачкале на митинге против мобилизации 26 сентября задержали журналистку "Радио Свобода"* Юлию Вишневецкую. С ней до сих пор нет связи Корреспондентка на акции выполняла редакционное задание, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Документалиста и внештатного корреспондента Радио Свобода"* Юлию Вишневецкую удерживают в отделении полиции со вчерашнего дня, проинформировало сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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* включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.