Силовики избили фельдшера на акции против мобилизации в Махачкале

27 сентября 2022, 12:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Фельдшер из Махачкалы Ратмир Совзиханов попал в больницу после того, как его избили силовики, которые посчитали, что медработник снимает на телефон акцию протеста против мобилизации. Совзиханов сопровождал больного в карете скорой помощи.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября в Махачкале силовики пресекли акцию протеста против мобилизации, на площади произошла массовая драка. Только в отдел по Советскому району Махачкалы было доставлено 150 человек, половина из них оставлена в полиции до 28 сентября, сообщили сегодня правозащитники.

Силовики 26 сентября избили 27-летнего фельдшера Ратмира Совзиханова, когда он сопровождал пациента в карете скорой помощи до офтальмологической больницы, сообщило сегодня издание "Черновик". Дежурная машина свернула с проспекта Расула Гамзатова на Дахадаева, где в этом время проходили задержания участников акции против мобилизации в Махачкале. "Они встали перед машиной. Стали кричать. Открыли дверь. Начали кулаками бить меня по лицу, забрали телефон. В машину полезло множество рук: кто-то был в форме, кто-то в штатском. Потом выволокли меня за ноги из скорой, растоптали, били ногами, дубинками. Потом засунули в свой автобус. Из окна скорой я видел, как разгоняли людей. Ловили, избивали девушек и парней", - процитировало издание медицинского работника.

По словам Совзиханова, его доставили в отдел полиции по Советскому району. После вмешательства руководства больницы фельдшера отпустили без составления протокола. "Приехал к себе на станцию, но оттуда забрали меня в республиканскую клиническую больницу. Диагноз: сотрясение головного мозга", - приводятся в публикации слова медработника.

Совзиханов пока не решил, будет ли он обращаться в правоохранительные органы по поводу избиения силовиками.

По состоянию на 12.02 мск 27 сентября на сайте МВД Дагестана нет комментариев по поводу инцидента с избиением Совзиханова.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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