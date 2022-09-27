Стало известно о 150 задержанных на акции против мобилизации в Махачкале

27 сентября 2022, 10:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Только в отдел по Советскому району Махачкалы было доставлено 150 человек, половина из них оставлена в полиции до 28 сентября, сообщили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября в Махачкале силовики пресекли акцию протеста против мобилизации, на площади произошла массовая драка. К вечеру 26 сентября было известно о 100 задержанных, которых доставили в Советский райотдел полиции Махачкалы.

В отдел полиции по Советскому району Махачкалы доставили около 150 задержанных на митинге, сообщил сегодня, 27 сентября правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

По данным издания, примерно половину задержанных отпустили, на остальных составляют протоколы. Они пробудут в отделе до суда, который состоится завтра утром, 28 сентября.

Напомним, что 25 сентября силовики в Махачкале также жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным правозащитников, был задержан 101 человек. Всего в митинге приняли участие около 300 человек, многие присоединились к митингу стихийно

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

После объявления военной мобилизации для участия в спецоперации на Украине в России проходят акции протеста. В каких регионах юга России люди вышли на улицы, почему Рамзан Кадыров отменил мобилизацию в Чечне и как военкомы препятствуют отъезду россиян за границу, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Мобилизация: как протестует юг России".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".