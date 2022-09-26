На акции против мобилизации в Махачкале задержаны не менее 100 человек

26 сентября 2022, 21:48

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Около 100 человек доставлены в Советский райотдел полиции Махачкалы после акции протеста против мобилизации, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на площади в Махачкале, где собрались участники акции протеста против мобилизации, произошла массовая драка, и силовики начали задерживать пришедших на площадь. Также стало известно о задержании журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова и главреда RusNews Сергея Айнбиндера, пришедших освещать акцию. Айнбиндер сообщил, что его избили и сломали технику. Родные задержанных в ходе акции и жители Махачкалы собрались у здания Советского райотдела полиции города, куда доставляли участников акции. Известно о 27 задержанных несовершеннолетних, задержанных на акции.

25 сентября силовики в Махачкале жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным правозащитников, был задержан 101 человек. Всего в митинге приняли участие около 300 человек, некоторые присоединились к митингу стихийно, сообщил в тот же день "Черновик".

В Советском отделе УМВД города Махачкалы сейчас находится примерно 100 задержанных, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. В отделе объявлен режим "Крепость". К задержанным не допускают адвокатов и требуют специальное распоряжение от следователя, говорится в сообщении в Telegram-канале проекта.

Один из задержанных - Ибрагим Магомедов, который проходил недалеко от места проведения акций против мобилизации - напротив Русского театра. "Во время задержания у Магомедова не было с собой жизненно необходимого инсулина. Молодого человека отвезли в Советский отдел внутренних дел. Полицейские обещают его отпустить "часов через пять". Что вменяют Магомедову, неизвестно", - указано в другом сообщении.

Силовики крайне жестко задерживали участников митинга, применяя электрошокеры и дубинки. "У многих задержанных отбирали телефоны. Также полицейские прямо в лица протестующих распыляли перцовые баллончики", - проинформировало издание "Кавказ.Реалии"**. Двум девушкам понадобилась медицинская помощь, "их отвезли в больницу", говорится в сообщении.

По данным на 17.30 мск было известно о задержании в Махачкале не менее 70 человек. "Людей продолжают доставлять в отделы полиции - в основном в Советский и Ленинский", - говорится в Telegram-канале издания.

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

После объявления военной мобилизации для участия в спецоперации на Украине в России проходят акции протеста. В каких регионах юга России люди вышли на улицы, почему Рамзан Кадыров отменил мобилизацию в Чечне и как военкомы препятствуют отъезду россиян за границу, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Мобилизация: как протестует юг России".

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*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.