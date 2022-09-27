Арестованы четыре участника протестов против мобилизации в Махачкале

27 сентября 2022, 17:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Советский районный суд Махачкалы назначил четырем участникам акции против мобилизации по пять суток административного ареста, всего сегодня планируется рассмотреть 20 дел.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября в Махачкале силовики пресекли акцию протеста против мобилизации, на площади произошла массовая драка. Только в отдел по Советскому району Махачкалы было доставлено 150 человек, половина из них оставлена в полиции до 28 сентября, сообщили правозащитники.

Суды начали рассматривать дела о нарушениях в ходе несанкционированных акций протеста, состоявшихся в Махачкале в воскресенье и понедельник. Сегодня на рассмотрение в Советский районный суд Махачкалы поступило 20 материалов по административным нарушениям, предусмотренным частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ, сообщила "Молодежь Дагестана" со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд рассмотрел уже четыре дела, все подсудимые признаны виновными, им назначено по пять суток административного ареста, сообщил "Черновик".

Дела рассматриваются, но родственников в зал судебных заседаний не пропускают. Они даже не знают, привезли ли в суд их родных, так как список привезённых не оглашается, говорится в публикации.

МВД Дагестана отказало корреспонденту "Кавказского узла" в комментарии о числе задержанных на акциях против мобилизации.

На сайте Советского райсуда содержится информация лишь о двух административных делах по статье о несанкционированных собраниях, которые создают помехи движению транспорта и пешеходов. Оба они поступили в суд 26 сентября.



Часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры) предусматривает до 15 суток ареста.

25 сентября силовики в Махачкале также жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным правозащитников, был задержан 101 человек. Всего в митинге приняли участие около 300 человек, многие присоединились к митингу стихийно

Материалы о протестах жителей юга России против мобилизации публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.